Dobrodošli v Butanu

Beth Scupham / flickr

Dobrodošli v Butanu, edini državi na svetu, ki za merilo razvoja ne računa bruto domačega proizvoda, temveč bruto nacionalno srečo. Koncept BNS je sestavljen iz štirih stebrov – trajnostnega razvoja, varstva ekosistemov, ohranjanja kulturne integritete in dobrega vladanja. Kljub temu da Butan ni nikakršna pravljična dežela in da so v letih pred preobrazbo iz avtoritarne v demokratično monarhijo opravili čistko vsega ne-budističnega prebivalstva, koncept bruto nacionalne sreče zagotovo ponuja razmislek, kako in na kakšen način ugotavljati splošno blaginjo prebivalstva.

V trenutni situaciji mnogi strokovnjaki opozarjajo, da se bomo po končani pandemiji zbudili v drugačnem svetu kot je ta, ki smo ga poznali do sedaj. Verjetno nas je v tem času večina že prepoznala pomen medčloveške solidarnosti in dobro delujočih javnih sistemov, lahko pa gremo še dlje: je neskončna gospodarska rast res edini možen in najpomembnejši kazalnik blaginje ali bi lahko končno v središče postavili kaj drugega?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.