Jure Trampuš | foto: Borut Krajnc

Zdravko Počivalšek: »Pokorni mediji na dolgi rok ne koristijo nikomur«

Minister in podpredsednik vlade, o depeši in instrumentalizaciji medijev, o težavah Evropske unije in Madžarske, pa tudi o težavah pri nabavljanju zaščitne opreme

Minister Počivalšek trdi, da za posel z maskami, v katero je vključeno podjetje njegovega bližnjega sorodnika, ni vedel. Zavzema se za posebno preiskavo. »Tistim, ki jih zanima resnica, bom tako najlaže odgovoril. Tisti, ki jih zanimajo konstrukti, pa gredo lahko k meni v Podčetrtek iskat zaloge mask.«

© Borut Krajnc

Lahko bi rekli, da se je Zdravko Počivalšek znašel med kladivom in nakovalom. Neposredno je nadrejen Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki je odgovoren za nabavo zaščitne opreme. Hkrati je predsednik liberalne stranke, ki s težavo gleda, kako Janez Janša instrumentalizira krizo za povečevanje političnega vpliva in podpira avtoritarnega Viktorja Orbána. Janšev odnos do medijev je eden od dokazov, da želi skreniti po Orbánovi poti. Počivalšek je drugačen. Včasih še preveč stvaren, ne razume prav dobro nevarnosti, ki lahko v razmerah epidemije ogrozijo demokracijo, a ne moremo mu očitati, da v demokracijo in svobodo posameznikov ne verjame. Prej nasprotno.

Se kot podpredsednik vlade, minister in predsednik SMC strinjate s trditvami, zapisanimi v depeši o stanju medijev v Sloveniji, ki jo je Svetu Evrope poslalo ministrstvo za zunanje zadeve? Ste bili z njimi vnaprej seznanjeni?