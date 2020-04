Prince: 4 leta od smrti

V spomin na četrto obletnico smrti bo izšel paket plošč

Prince

© Wikimedia Commons

Včeraj, 21. aprila so minila štiri leta od smrti ameriškega glasbenega genija Princea, zato bosta 29. maja založba Sony Legasy in Princeovo posestvo Paisley Park v Minnesoti izdala paket plošč. Med njimi bo tudi manj znani album One Nite Alone, na katerem Prince poje ob klavirski spremljavi, in po katerem je bila poimenovana Princeova turneja leta 2002.

Paket petih projektov s skupnim naslovom Up All Nite with Prince bo vseboval štiri albume, ki jih je Prince izdal med letoma 2002 in 2003 - One Nite Alone...Live!, dvojni album One Nite Alone: The Aftershow...It Ain't Over! in 24. studijski album The Rainbow Children. Dodan bo tudi DVD s posnetkom njegovega koncerta z naslovom Prince Live at The Aladdin Las Vegas.

zRPF6SALBXY

Prince je svojo prvo pesem napisal že pri sedmih letih. Leta 1979 je ustanovil skupino Revolution in izdal album Prince, ki je postal platinast zaradi uspešnic Why You Wanna Treat Me So Bad in I Wanna Be Your Lover. Tudi naslednji trije albumi Dirty Mind (1980), Controversy (1981) in 1999 (1982), so doživeli velik uspeh. Leta 1984 je izšla njegova uspešnica Purple Rain, ki je bila tudi ena od skladb v istoimenskem filmu.

Rp8WL621uGM

TvnYmWpD_T8

Leta 1986 je razpadla njegova skupina Revolution in Prince je kot samostojni glasbenik med letoma 1987 in 1991 izdal štiri albume. Od leta 1991 je nastopal s skupino The New Power Generation..

Med njegovimi najbolj znanimi uspešnicami so Let's Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette, 1999, Kiss in Purple Rain.

v0KpfrJE4zw

Nagrajen je bil s sedmimi grammyji, dobil je tudi zlati globus in oskarja, leta 2004 pa je bil uvrščen v dvorano slavnih rock'n'rolla. V skoraj 40-letni glasbeni karieri je izdal 39 albumov in prodal več kot sto milijonov plošč.

Umrl je 21. aprila leta 2016 na svojem posestvu Paisley Park v Minneapolisu zaradi prekomernega odmerka protibolečinskih tablet.