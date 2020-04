S prostovoljno donacijo vladi lahko tudi vi podprete preplačila neuporabnih mask

Botrstvo za maske

Ministrstvo za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj, je oblikovalo poseben transakcijski račun, "na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije".

Vlada Janeza Janše v epidemiji covid-19 dela s polno paro. Komični duet ministrov za obrambo in za gospodarstvo Mateja Tonina in Zdravka Počivalška prek sumljivih posrednikov mastno preplačuje neuporabno zaščitno opremo. Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za socialo Janez Cigler Kralj zapirata starostnike v domove za ostarele. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec se norčuje iz brezposelnih s ponujanjem sramotno nizkega plačila za pomoč pri sezonskem delu. Vlada pa prek državnega zbora uveljavlja zgrešene in zapoznele protikoronske megazakone, ki bodo pomagali le manjšemu delu podjetij in samozaposlenih, zagotovo pa bodo prišli prav duhovnikom katoliške cerkve, ki bodo med prejemniki državnih pomoči. Vsi ti silni napori seveda tudi nekaj stanejo – in sedaj je na vas, spoštovani državljani in državljanke, da s svojim denarjem pomagate vladi v stiski.

V ta namen je ministrstvo za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj, oblikovalo poseben transakcijski račun, "na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije". Kot so konec tedna slavnostno sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, se je na ta račun doslej nateklo že za skoraj pol milijona evrov državljanske nabirke. Še enkrat več so torej Slovenci in Slovenke izkazali solidarnost v času krize – žal pa Janševa vlada te solidarnosti v resnici niti približno ne potrebuje, saj ima zadosti denarja.

Vsak delovno aktivni državljan vsak mesec državi že tako ali tako nakaže glede na svoje zmožnosti znatno donacijo; z davki in prispevki.

Naša država je namreč do pojava koronavirusa beležila leta strme gospodarske rasti, ki so dodobra napolnila njen proračun; za tekoče leto ima vlada tako na voljo rekordnih 10,8 milijard evrov. Kot je ob sprejemu proračuna v državnem zboru lani tedanjega predsednika vlade Marjana Šarca opomnil Matej Tonin, tisti čas "le" še poslanec Nsi, je to za 2,5 milijarde več kot pred petimi leti. Za nameček je Šarčeva vlada letošnjega januarja izdala državne obveznice z zapadlostjo desetih let, s katerimi si je po nizkih obrestih na finančnih trgih izposodila 1,5 milijarde evrov. Po začetku epidemije covid-19 pa si je Slovenija pod Janšo prav tako ugodno izposodila še tri milijarde evrov.

Vsaj zaenkrat ima vlada zadosti denarja, da izpelje zastavljene naloge – za kar je tudi poklicana. V kolikor pa bi ji zmanjkalo sredstev, ima Janša z zavezniki na voljo še kar nekaj rezerv; tako bi na primer za pomoč lahko vedno zaprosili prijateljsko madžarsko vlado, ki jim je tlakovala pot do oblasti z milijonskimi donacijami v Janšev propagandni aparat. Sredstva, ki so jih sedaj proračunu odstopili solidarni in dobronamerni posamezniki, pa so glede na denar, ki ga ima država na voljo, drobiž. Sploh pa vsak delovno aktivni državljan vsak mesec državi že tako ali tako nakaže glede na svoje zmožnosti znatno donacijo; z davki in prispevki.