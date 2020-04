Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozabljaš, kateri dan je?

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani zbira utrinke iz karantene

Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozabljaš, kateri dan je? Se včasih lepo oblečeš in urediš, četudi ostajaš doma? Si z bližnjimi nenehno dopisuješ o koroni? Delaš sezname, kaj vse boš počel_a, ko bo ukrepov konec? Pečeš in kuhaš več kot kadar koli doslej? Te včasih grabi panika, včasih pa dolgčas? Ali med sprehodi spoznavaš skrite kotičke svoje občine? Ali vsak e-mail zaključiš z 'ostani zdrav_a'?

Člane Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani zanima, kako se spremembe in nove oblike vsakdanjosti odražajo v življenju vsakega posameznika, pa tudi, kako vstopajo v digitalne svetove. Ne gre le za velike, družbene preobrate, temveč tudi za osebne, drobne, hipne in mimobežne utrinke iz samoizolacije.

Vse zainteresirane zato pozivajo, da jim pošiljajo fotografije, izseke (screenshots) pogovorov ali kratke videe – iščejo vsebine, ujete na pametnem telefonu ali tablici.

Doma jih najbolj zanimajo oblačilna kultura in prehrambene prakse, ki ju označiš s ključnikoma #koronamoda oziroma #okusikorone

Zunaj jih zanimajo utrinki s sprehodov, ki jih označiš s ključnikom #onkrajštirihsten

Izseke pogovorov (screenshots) na temo korone in vsega ostalega pa označi s ključnikom #govorimkoronsko

Poslano opremi z naslovom in kratkim komentarjem. Pripiši še svoje ime, starost in kraj. Dopiši tudi, ali želiš, da tvoj prispevek ostane anonimen. Gradivo članom oddelka posreduj preko Facebook strani Impresije epidemije ali preko istoimenskega Instagram profila.

Vsi primerni prispevki bodo objavljeni, enkrat tedensko pa bodo izpostavili najzanimivejše. Ker verjamejo, da bodo tovrstne digitalne sledi dragocene tudi za prihodnje generacije, bodo gradivo hranili v dokumentaciji Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.