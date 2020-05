»Gre za največjo spremembo po drugi svetovni vojni ali po razpadu socializma«

IZJAVA DNEVA

"Gre za največjo spremembo po drugi svetovni vojni ali po razpadu socializma. Za zdaj se zdi, da bo najbolj trpela globalizacije. Gospodarstva se zapirajo, promet je praktično ustavljen, vsak rešuje svojo kožo in vrača se lokalizacija z nacionalno državo, ki rešuje vse probleme."

"Očitno je, da liberalni kapitalizem ne deluje, spreminja se odnos do države celo pri dosedanjih ostrih nasprotnikih močne države, priljubljen pa postaja tudi univerzalni temeljni dohodek."

"Lahko trdimo, da mnoge vlade izkoriščajo epidemijo za svojo politiko, ki temelji na ustrahovanju prebivalstva. Tu je naš premier še posebno uspešen. S svojimi ljudmi zamenjuje vse, ki jih ima za sovražnike, to pa so tisti, ki ne delijo njegovega mišljenja. Ob tem, ker dovolj dobro obvlada položaj in zaradi gospodarskih ukrepov, postaja vse bolj popularen, a utegnejo korupcijske afere okoli nabave zaščitne opreme, nekoliko spremeniti položaj."

(Jože Mencinger, ekonomist, v intervjuju za srbski dnevnik Večernje novosti; via Delo)