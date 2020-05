»Ljudje imajo ali nimajo; jaz sem se odločila za dejavnost, kjer lahko imajo vsi«

IZJAVA DNEVA

"Začela sem iskati načine, kako pomagati sebi, in ugotovila, da lahko istočasno pomagam tudi drugim, Začeli smo s trgovino v Murski Soboti, kjer so stranke lahko kupovale in prodajale rabljena otroška oblačila in drugo opremo svojih otrok. Ideja se je hitro prijela, saj smo izhajali iz resnične potrebe. Stvari, ki so jih ljudje prinašali v trgovino, so bile zares lepe. Jasno, otroci oblačila hitro prerastejo in kdor nima sorodnikov ali prijateljev, ki bi jim jih podaril, otroška oblačila zavrže, čeprav so še povsem uporabna."

"Ljudje imajo ali nimajo; jaz sem se odločila za dejavnost, kjer lahko imajo vsi. Med našimi rednimi obiskovalci najdemo finančno dobro stoječe družine, pa tudi tiste, ki komaj čakajo na naše mesečne dogodke, ko prodajamo oblačila in opremo za 50 centov. Četudi so cene v naši trgovini že sicer zares nizke v primerjavi z drugimi ponudniki, se ob posebnih mesečnih znižanjih k nam zgrnejo množice."

(Lea Cipot, ustanoviteljica Zavods Korak naprej, o socialnem podjetništvu; v časniku Dnevnik)