Sami naši

Serijske menjave: policija, Sova, Urad za preprečevanje pranja denarja, Nacionalni preiskovalni urad …

Nov šef NPU Igor Lambergar, v času, ko je delal z edinstvenim vodjem Komisije za preprečevanje korupcije Borisom Štefanecem

© Borut Krajnc

Vlada med prednostne naloge v času epidemije šteje tudi menjave direktorjev. Začelo se je na prvi seji vlade, ko so razrešili generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. Njeno ime se je v javnosti pojavilo že nekaj tednov prej, ko jo je na delovnem mestu obiskal Žan Mahnič in ji zagrozil z izgubo položaja, ker mu ni hotela razkriti podatkov iz preiskave financiranja SDS. Nadomestil jo je Anton Travner.

Razreševanje direktorjev se je nadaljevalo aprila, ko je vlada razrešila direktorja kriminalistične policije Boštjana Lindava, ki je bil pristojen za preiskavo financiranja omenjene stranke. Poskrbela je tudi za menjavo vodilnih v preostalih državnih represivnih organih. Vodenje generalštaba slovenske vojske je namesto generalmajorke Alenke Ermenc prevzel načelnik Robert Glavaš. Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe Rajko Kozmelj je s položaja odstopil sam. Na njegovo mesto je prišel v obveščevalnih dejavnostih ne najbolje podkovani celjski odvetnik Janez Stušek.

Konec aprila je bil na vrsti še Urad za preprečevanje pranja denarja, organ, ki je v sestavi ministrstva za finance. Ukvarja se s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja, s spremljanjem morebitnega financiranja terorizma, inšpekcijskim nadzorom nad izvajanjem določb zakona o preprečevanju pranja denarja in podobnim. Urad je glavni organ, ki preverja informacije o sumljivih transakcijah. Tik pred prvomajskimi prazniki so na predlog ministra za finance Andreja Širclja na ta položaj imenovali Ivana Kopino.

Kopina prihaja iz Rumanje vasi v občini Straža, kjer deluje kot član SDS, pred časom je bil občinski svetnik. Vodi območni odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Je podpredsednik dolenjskega regionalnega kluba slovenske sekcije Mednarodne policijske zveze (IPA), v kateri se povezujejo aktivni in upokojeni policisti in druge državne civilne službe s policijskimi pooblastili. Večino delovne dobe je preživel na carinski upravi v Ljubljani. Ukvarjal se je s trošarinami, iz česar je magistriral na Fakulteti za upravo.

V času, ko so na Uradu za preprečevanje pranja denarja začeli preiskovati drug primer, ki je zbudil pozornost javnosti, povezan s stranko SDS in njenim posojilom, najetim pri Dijani Đuđić, je bil vodja urada še Darko Muženič, do tega tedna direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. A tudi on je odšel. Anton Travner ga je v sredo brez soglasja razrešil s položaja. Novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je postal Igor Lambergar. Je doktor ekonomskih znanosti in je deset let delal v kriminalistični policiji in predaval na Policijski akademiji in Fakulteti za varnostne vede. Bil je namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo je takrat vodil Boris Štefanec in ki ni slovela po delovni uspešnosti.

Za vlado in še posebej za stranko SDS je očitno res pomembno, da ima v institucijah in nadzornih organih ljudi, prek katerih lahko nadzoruje preiskave, ki se vodijo proti njej. Že v preteklosti je pokazala, da je zanjo bolj kot posameznikova strokovnost pomembna pripadnost. Tak modus operandi je slaba popotnica za delovanje pravne države. Najbrž ne pretiravamo, če rečemo, da bo zaradi tega s poti skrenila kakšna pomembna preiskava – recimo tista o financiranju stranke SDS, ki jo je policija nedavno razširila na finančna nakazila, ki so jih njeni mediji dobili iz Madžarske.

Takšne izkušnje v Sloveniji že imamo. Februarja 2007, v času prve Janševe vlade, je Slovenija od Interpola dobila prvo sporočilo o sumu pranja denarja pri slovenskem poslu z oklepniki. Na depešo bi morala država odgovoriti v 24 urah. Molčala je osem mesecev. Tudi zaradi tega »naključnega« molka so domači in tuji preiskovalci izgubili veliko časa in možnosti za preiskovanje ozadja spornega nakupa finskih oklepnikov.

V sredo popoldne so se zaradi zamenjave na čelu NPU oglasili nekateri zaposleni. Želeli so ostati anonimni, v pismu pa so zapisali, »da je Darko Muženič od nastopa mandata kot direktor svoje delo opravljal strokovno in profesionalno, zato njegovo razrešitev štejemo kot nedopustno … ocenjujemo, da vsakršno razreševanje vodilnih delavcev policije, ki presega ustaljene zakonske in strokovno argumentirane razloge, zbuja sum političnega vmešavanja v delo strokovnega organa.«