Odprte prijave za MENT 2021

Do 14. avgusta odprte prijave za sedmo edicijo festivala

Kamaal Williams, ki je nastopil na šesti ediciji MENT Ljubljana

MENT Ljubljana, ki bo potekal od 3. do 5. februarja 2021, vabi evropske skupine, solo izvajalce in live acte s koncertnimi izkušnjami ter javno dostopnimi avdio in video materiali, da se prijavijo za nastop na festivalu. Če zaradi trenutne situacije MENT ne bo izvedljiv na napovedani datum oziroma se bo zgodil v drugačnem formatu kot predvideno, bodo vse prijave upoštevane za poznejši datum ali drugačen format.

MENT je večkrat nagrajeni tridnevni festival glasbenih odkritij iz vse Evrope in širše. Na letošnji ediciji je v treh dneh na različnih prizoriščih nastopilo 80 izvajalcev iz 26 držav.

V okviru festivala poteka tudi mednarodna konferenca, ki se osredotoča na glasbeno industrijo in kreativnost. Šesto edicijo je obiskalo skoraj 6000 obiskovalcev in več kot 650 glasbenih profesionalcev.