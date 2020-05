»Norca so se delali iz mene zaradi najrazličnejših stvari«

IZJAVA DNEVA

"V življenju bi se rada borila za vse, ki štrlijo ven in bi jih družba rada izločila, ker so neprilagojeni. Jaz pa mislim, da je za vsakega človeka prostor. Ne maram izločevanja. Že kot otrok sem bila taka, da tudi če mi kdo ni bil všeč, pa so se vsi na njega spravili, sem se jaz potegnila zanj. Ker se mi ni zdelo prav. Tudi jaz sem bila velikokrat potisnjena v kot, izločena, pa norca so se delali iz mene zaradi najrazličnejših stvari. Ko to občutiš, imaš dve možnosti: da tudi ti začneš izključevati ali pa da nikoli ne izključuješ. Meni je ta druga bližje."

(Tijana Zinajić, gledališka in filmska režiserka ter igralka, o uporništvu; v intervjuju za NeDelo)