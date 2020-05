Policisti odpeljali protestnike

Skupina Balkan River Defence protestira pred ministrstvom za okolje in prostor

Policija nad protestnike pred ministrstvom

© Inštitut 8. marec / Facebook

Skupina Balkan River Defence je danes zjutraj sporočila, da bo ob 8. uri z lastnimi telesi zavzela prostor pred vhodoma v obe stavbi ministrstva za okolje in prostor. Kot so zapisali v sporočilu za javnost naj bi bili tam predvidoma do 16. ure. A načrte jim je prekrižala policija, ki je nekaj posameznikom, ki so sedeli na stopnicah ministrstva odvzela prostost in jih odpeljala na policijsko postajo Bežigrad.

Policija odstranjuje protestnike

© Inštitut 8. marec / Facebook

Kljub temu, da je policija odpeljala štiri protestnike, ostali protest mirno nadaljujejo, dogodek pa prenašajo tudi prek Facebooka na tej spletni povezavi.

"Gre za pasiven miroljuben protest, pri katerem vstopajočih v stavbi ne bomo aktivno ovirali, le z našo prisotnostjo jim bomo dali misliti o svojem početju, saj bodo za dostop do računalnikov, kjer se po navodilih ministra za uničevanje okolja dogaja kup za slovensko naravo in ljudi škodljivih reči, morali dobesedno stopiti preko nas," so zapisali v jutranjem sporočilu.

Dogodek spremlja tudi skupina Mladi za podnebno pravičnost, ki protest prav tako v živo prenaša prek Facebooka.

Protestniki pred ministrstvom

© Gašper Lešnik

© Gašper Lešnik

© Borut Krajnc