»Osebnostna struktura Janeza Janše se z moderno demokratično državo ne more ujeti«

IZJAVA DNEVA

"Njegovo ravnanje v ključnih trenutkih uravnava specifična osebnostna struktura. Osebno Janše ne poznam, gre torej za vtis in oceno njegovega ravnanja, za katero pa kar stojim, glede na moje 45-letne izkušnje kliničnega psihoterapevtskega dela z ljudmi. Ta vtis in ocena izhajata iz opazovanja njegovega vedenja, reagiranja v ključnih trenutkih, dojemanja svoje vloge in položaja. Janše nisem slišal, da bi kdaj rekel, da bo ali je premier vseh Slovencev, ne le svojih privržencev, zvestih volilcev, ki mu sledijo in gradijo pravi kult osebnosti. Je osebnost, ki hoče obvladovati situacijo in ne prenese nasprotovanja ali drugačnih pogledov od njegovih. V takih primerih postane nemiren, negotov in tudi sumničav, na njih se odzove z ironijo, posmehom, podcenjevanjem in še čim. To ga omejuje pri demokratičnem dialogu – ljudi sicer posluša, a jih ne sliši. Žal je tako tudi tokrat. Osebnostna struktura, kot jo vidim pri gospodu Janši, zelo dobro funkcionira v klasičnih hierarhičnih poklicih in institucijah, na primer v vojski, policiji, mogoče carini in še kje. Z moderno demokratično državo pa se ne more ujeti."

(Dr. Gorazd Mrevlje, psihiater in psihoterapevt, o osebnostni strukturi Janeza Janše; v časniku Dnevnik)