Orban kupuje slovensko televizijo

Nova tarča Madžarov: Planet TV

Prijatelja, zaupnika, partnerja: Janez Janša in Viktor Orbán na kongresu SDS v Celju maja 2018

© Borut Krajnc

Le štiri mesece po imenovanju Janeza Janše za predsednika vlade so madžarski poslovneži iz kroga Viktorja Orbana v Sloveniji našli novo medijsko tarčo. Po informacijah spletnega portala Necenzurirano je ponudbo za nakup Planet TV oddala madžarska televizijska hiša TV2. Njen lastnik je József Vida, eden od ključnih oligarhov iz poslovnega omrežja madžarske vladajoče stranke Fidesz. Med ponudniki za Planet TV, ki ga državni Telekom Slovenije prodaja od januarja, pa je tudi hrvaški podjetnik Ivan Čaleta, nekdanji lastnik slovenske postaje TV3, ki jo je v prejšnjem desetletju prodal Švedom.

Portal Necenzurirano poroča, da uradnih informacij o ponudbah za zdaj ni mogoče dobiti in da je znano le, da bo novi lastnik Planet TV prevzel z vplačilom dodatnega kapitala. "Še v začetku januarja so na Telekomu Slovenije iskali partnerja, ki bi prevzel manjšinski, 49-odstotni delež Planet TV, a so si nato premislili. V Telekomu Slovenije posel vodi članica uprave Vida Žurga, nekdanja finančnica SDS," so še zapisali.

Portal Necenzirano opozarja, da če bi Madžarom uspelo prevzeti Planet TV, bi šlo za novo prelomnico na domačem medijskem trgu: "Do zdaj so Madžari denar vlagali le v medije iz kroga SDS. Lastniško obvladujejo Nova24TV in podjetja Nova obzorja, ki izdaja Demokracijo in spletno stran Škandal24. Vse medijske operacije v Sloveniji so vodili prek manj znanega medijskega podjetjnika Petra Schatza. Denar za posle je dobival od različnih madžarskih podjetij, ki v času Orbanove vladavine dobivajo ogromna sredstva na javnih naročilih."

Nova tarča Madžarov v Sloveniji je zdaj prvič eden od uveljavljenih nacionalnih medijev, potencialni kupec pa eden najpomembnejših madžarskih medijev.