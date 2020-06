Leejev film v podporo protestom v ZDA

Ameriški režiser Spike Lee je posnel kratki film z naslovom 3 Brothers, v katerem predstavi zgodbe nedavno umorjenega Georgea Floyda, leta 2014 v New Yorku ubitega Erica Garnerja in junaka iz svojega filma V vročici noči iz leta 1989

Spike Lee

© YouTube

O protestih, ki jih je v ZDA sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda med nasilno aretacijo v Minneapolisu, je ameriški režiser Spike Lee posnel kratki film z naslovom 3 Brothers (Trije bratje). V njem predstavi zgodbe nedavno umorjenega Georgea Floyda, leta 2014 v New Yorku ubitega Erica Garnerja in junaka iz svojega filma V vročici noči iz leta 1989. Film so predvajali na ameriški televiziji CNN kot del posebnega poročila ob protestih, Lee pa je v intervju spomnil, da se nasilje nad temnopoltimi skozi vso ameriško zgodovino ponavlja.

Kratki film uvede vprašanje Se bo zgodovina kdaj nehala ponavljati?, v nadaljevanju pa sta predstavljeni aretaciji Floyda in Garnerja, ki sta se končali s smrtjo obeh temnopoltih mož. Ob tem je prikazanih še nekaj prizorov iz Leejevega filma V vročici noči, v katerem enega od protagonistov Radia Raheema prav tako doleti zelo podobna smrt.Lee je v intervju za CNN spomnil, da se nasilje nad temnopoltimi skozi vso ameriško zgodovino ponavlja.

6sngyxtYgx8

Smrt Georgea Floyda, ki je umrl zaradi nasilnega policista med aretacijo, spominja na smrt temnopoltega prodajalca cigaret na Staten Islandu v New Yorku Erica Garnerja, ki ga je leta 2014 med poskusom aretacije zadavil policist s prepovedanim prijemom. Oba umorjena sta ob aretaciji opozarjala policista, da ne moreta dihati.

Tokratni protesti so se iz Minneapolisa razširili na več kot 75 mest, najmanj 40 mest pa je uvedlo policijsko uro. Po ZDA je mobiliziranih najmanj 5000 pripadnikov nacionalne garde.