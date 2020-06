»Kaj se ti mora dogajati v glavi, da se zdravniškemu osebju zahvališ s floto vojaških letal?«

IZJAVA DNEVA

"Kaj se ti mora dogajati v glavi, da se spomniš, da bi se zdravniškemu osebju (za res izjemne napore v času epidemije) zahvalil tako, da čez nebo pošlješ floto vojaških letal? In to dvakrat. Namesto, da bi zanje, za pripadnike civilne zaščite in osebje v domovih za starostnike priredil sprejem, se jim zahvalil za izjemne napore in na koncu dodal kot simbolično gesto, da jim bo vlada izplačala 100-odstotni, neobdavčen dodatek k plači za vsak mesec dela v izrednih razmerah."

"Ampak ne, nekemu tipu, ki je mentalno ostal v času komunizma, se zdi, da se bo zdravstveno osebje počutilo najbolj počaščeno, če bodo lahko gledali prelete vojaških letal. In da bo ljudstvo najlepše proslavilo konec epidemije z veličastno vojaško parado, kjer bodo protestnike na kolesih v petek ob isti uri pred parlamentom zamenjali tanki, samohodke, minometi in vojaki z odprtimi bajoneti. To je res bolano. Tako sem mislil leta 1985, ko sem protestiral proti vojaški paradi nekdanje jugoslovanske vojske, in enako mislim 35 let kasneje."

(Jože P. Damijan, ekonomist, o vojaškem preletu po koncu epidemije; na svojem blogu)