Ljubljanska parada ponosa praznuje 20. obletnico

Odprtje razstave bo potekalo virtualno, in sicer jutri ob 18. uri

Parada ponosa v Ljubljani leta 2018

© Borut Krajnc

Čeprav je Parada ponosa 2020 prestavljena na september, bo v Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana od 5. do 21. junija na ogled pregledna multimedijska razstava, ki obeležuje 20 let Parade ponosa v Ljubljani ter predstavlja materialno in aktivistično dediščino boja za pravice LGBTIQ+ oseb. Gre za prikaz vseh dosedanjih parad ponosa, umeščenih v družbeno-politični kontekst mesta Ljubljana. Retrospektiva izpostavlja najpomembnejše elemente vsake parade in nosi močno sporočilo boja za pravice LGBTIQ+ oseb oziroma boja za človekove pravice v lokalnem okolju.

Na razstavi bo predstavljenih 147 fotografij, 20 video instalacij iz reportažnih posnetkov, 20 plakatov, vabil in vse ostalo, kar je povezano z dogajanjem na devetnajstih ljubljanskih paradah ponosa. Fotografski del razstave sta pripravili in uredili Jasna Klančišar in Maja Ličen, video instalacije pa Petra Hrovatin in Rob Noon.

Glavni del multimedijske razstave bo v Desnem atriju Mestne hiše, v Pritličju pa bo "čakalna postaja", ker je število oseb, ki si lahko hkrati ogledajo razstavo, omejeno. Med čakanjem si lahko v Pritličju ogledate razstavo plakatov, ki prikazujejo grafične podobe parad ponosa od leta 2001 do 2020.

Retrospektiva izpostavlja najpomembnejše elemente vsake parade in nosi močno sporočilo boja za pravice LGBTIQ+ oseb oziroma boja za človekove pravice v lokalnem okolju.

Avotrice in avtorji fotografij na razstavi so: Nada Žgank, Nika Vidnjevič, Borut Krajnc, Niki Lapkovski, Urša Čuk, Nika Belcijan, Maja Ličen, Rebeka Bernetič, Maša Gojić, Eva Simetinger, Viki Kern, Jasna Klančišar, Jani Klemenčič, Tina Zadnik, Nina Hribernik, Tia Avsec, Nuša Plazovnik, Nika Zbašnik, Marta Torres, Katarina Blažič, Trio adijo, Linn Julian Koletnik, Petra Božnik, Ana Benje, Katja Pildek, Anja Bergoč, Roberto G., arhiv Romana Kuharja, arhiv Suzane Tratnik.

Avtorice in avtorji video posnetkov pa so: arhiv Društva Parada ponosa, Legebitra, arhiv Društva DIH. Osebni arhiv: Suzana Tratnik, Mitja Blažič, Simona Jerala, Eva Simetinger, Petra Hrovatin, Valerie Wolf Gang, Tomas Ponsteen, Heli Pekonnen, Nacho Quintana Vergara.

"Razstava odgovarja na vprašanje 'Kaj je parada ponosa?' in koraka od očitnega, znanega, jasnega k ne vedno izpostavljenemu, a hkrati pomembnemu. Skozi 20 let Parade ponosa v Ljubljani se je povorka znatno širila, spreminjala svojo energijo, se osredotočala na različna vprašanja in marširala vsako leto z več zastavami. Mladila se je in dozorevala, a ohranjala poljube, nekatere obraze, barve in svoj močan glas," je zapisala Maja Ličen.

8-ktN9MIYgE