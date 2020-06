Obtožbe Hrvaške zaradi nasilja nad migranti

Pripadniki posebnih enot hrvaške policije naj bi nedaleč od meje z Bosno in Hercegovino konec maja ustavili skupino migrantov, jih pretepli ter se nad njimi izživljali skoraj pet ur

Organizacija za človekove pravice Amnesty International je hrvaško policijo obtožila "grozljive eskalacije kršitev človekovih pravic". Pripadniki posebnih enot hrvaške policije naj bi nedaleč od meje z Bosno in Hercegovino konec maja ustavili skupino migrantov, jih pretepli ter se nad njimi izživljali skoraj pet ur. Nato so jih izročili hrvaškim obmejnim policistom, ki so jih prepeljali do meje z BiH in jim ukazali, naj se vrnejo nazaj v BiH.

Amnesty International navaja, da so se pogovarjali s šestimi osebami iz skupine 16 pakistanskih in afganistanskih migrantov, ki so poskusili prečkati Hrvaško na poti v zahodno Evropo. Hrvaška policija jih je prijela blizu Plitviških jezer v noči s 26. na 27. maj ter jih zvezala, zverinsko pretepla in jim po krvavečih glavah namazala hrano.

Po besedah migrantov se je nad njimi zneslo okoli deset ljudi v črnih uniformah in z naglavnimi pokrivali, kot jih uporabljajo posebne enote hrvaške policije. Policisti so streljali v zrak, ustavljene moške pa so brcali in tepli s kovinskimi palicami, palicami in pištolami. Nato so jim po okrvavljenih glavah, laseh in hlačah namazali kečap, majonezo in sladkor, ki so jih našli v enem od nahrbtnikov.

Zdravnik v Veliki Kladuši, ki je oskrbel ranjene moške, je povedal, da so vsi imeli poškodbe na zadnjem delu glave, večina pa jih je imela več zlomov, poškodbe sklepov, posedena pljuča, ureznine in modrice, utrpeli so tudi psihične travme.

Ta dogodek je le eden od mnogih, ki kažejo na brutalnost in zlorabe s strani hrvaške policije. Številna poročila mednarodnih nevladnih in humanitarnih organizacij v zadnjih treh letih razkrivajo, da hrvaška obmejna policija rutinsko napada ljudi, ki poskušajo vstopiti v državo, uničuje njihove stvari in razbija njihove telefone, preden jih vrne nazaj v BiH.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je nedavno zavrnil kritike, da Hrvaška ni preiskala vseh obtožb o domnevnem trpinčenju ilegalnih migrantov. Zatrdil je, da so bili kaznovani vsi hrvaški policisti, za katere so imeli nedvoumne dokaze o neprimernem ravnanju z migranti.