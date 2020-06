Počivalšek: »Kdor temu reče kriminal, nima prav niti malo in laže«

IZJAVA DNEVA

"Govoriti o tem, da smo na tem izpitu padli po dolgem in počez, je veliko pretiravanje. Ponudbe, ki smo jih prejemali, so obljubljale marsikaj, mi pa smo se odločali za tisto, kar je bilo realno dobavljivo v najkrajšem možnem času in je izpolnjevalo strokovne standarde. Kdor temu danes reče kriminal, ima to pravico reči, prav pa nima niti malo in laže."

"Ne vem, kako bi lahko bili še bolj pregledni. Morda tako, da bi naše delo prenašali na družbenih omrežjih."

"Zdaj sem miren in pripravljen na nove izzive, ki jih na gospodarskem področju ne manjka."

(Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, na razpravi o nabavi zaščitne in druge opreme po uspešno prestani interpelaciji)