»Če bi moral biti v službi, kjer bi moral redno beležiti svoj delovni čas, bi dal odpoved«

PROBLEMATIKA DNEVA

"Če bi moral biti v službi, kjer bi moral redno beležiti svoj delovni čas, bi dal odpoved. To je bila tudi moja reakcija, ko je Univerza v Ljubljani to vzpostavljala. Sem rekel, da bom šel."

"Pojdimo v parlament in dajmo vprašalnik, kdo o tem kar koli ve. Pa boste videli, da ti, ki odločajo o ključnih zadevah, nimajo pojma. Kako naj potem danes sploh razpravljamo o zakonih, če peščica ljudi ve, kaj ta nova tehnologija lahko prinese."

(Blaž Zupan s Fakultete za računalništvo in informatiko je za Radio Slovenija opozoril, da marsikateri poklic že danes ni omejen na 8-urni delavnik, službene prostore in čas. Številni delodajalci razmišljajo o tem, kako ustvariti algoritme za natančno merjenje delovnega časa. Zupan pa se sprašuje, ali je prav, da bi se umetna inteligenca lahko naučila, kaj vse počnemo in merila našo vsako sekundo. Delodajalci bi imeli vse podatke, medicina prav tako, zavarovalnice pa bi točno vedele, kdaj bomo umrli, razlaga. "Jasno vprašanje je, ali si to želimo? Raziskujem umetno inteligenco in vem, da če si česa ne želim, je to," je sklenil.)