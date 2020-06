Filmski projekt o koronavirusu

Filmi z angleškimi podnapisi so dostopni na spletnih straneh gledališč od petka, 12. junija dalje

Devet evropskih gledališč sodeluje pri filmskem projektu z naslovom Stories from Europe: Crisis and Reflection (Zgodbe iz Evrope: Kriza in refleksija), ki bo prikazal vpliv pandemije koronavirusa na celino, so sporočili iz hamburškega gledališča Thalia. Ustvarili so 15 kratkih posnetkov po pričevanjih oseb, ki delujejo na različnih področjih, povezanih s pandemijo. Filmi z angleškimi podnapisi so dostopni na spletnih straneh gledališč od petka, 12. junija dalje.

Projekt sestavljajo prispevki nemško govorečega gledališča Berliner Ensemble in dunajskega Burgtheatra. Sodelujejo tudi gledališča iz Švedske, Danske, Madžarske, Velike Britanije, Italije in Španije, ki so del mednarodne mreže gledališč mitos21.

"Zelo pomembno je, da še naprej vzdržujemo in poglabljamo mednarodne stike, še posebej v časih, ko so meje zaprte in je otežena mednarodna izmenjava," je dejal intendant gledališča Thalia Joachim Lux.