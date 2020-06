Zaprtje muzeja Jane Austen

Muzej je v angleškem mestu Chawton, kjer je pisateljica živela zadnjih osem let pred smrtjo in dokončala vseh svojih šest romanov

Muzej Jane Austen

© Flickr / Allan Harris

Zaradi epidemije novega koronavirusa muzeju Jane Austin grozi zaprtje. Muzej je v angleškem mestu Chawton, kjer je pisateljica živela zadnjih osem let pred smrtjo in dokončala vseh svojih šest romanov. Direktorica Hiše Jane Austen Lizzie Dunford, ki je na položaju od aprila, je dejala, da muzej nima zagotovljenega rednega financiranja države, zato je bilo doslej njegovo delovanje odvisno predvsem od obiskovalcev in podpornikov. Popolnoma brez sredstev pa je muzej ostal 20. marca, ko so zaradi epidemije morali zapreti vrata.

V muzeju je 16 zaposlenih, pomaga pa jim 50 prostovoljcev. Direktorica je dejala, da je zaradi epidemije prihodnost muzeja zelo negotova, vprašanje pa je tudi, kaj bi se v primeru zaptzja zgodilo s predmeti, ki jih hranijo v Chawtonu (prve izdaje pisateljičinih del, njene korespondence in osebne stvari).

Tako so se v muzeju odločili, da bodo zaprosili za izredno pomoč. V muzeju za saniranje izgube potrebujejo 75.000 britanskih funtov, doslej pa so jih zbrali že več kot 13.000, navaja The Guardian.

Pisateljica se je v hišo, ki jo je podedoval njen brat Edward, preselila leta 1809 z materjo, sestro Cassandro in prijateljico Martho Lloyd. Prav v njej je končala svoje romane, med katerimi so najbolj znani Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in rahločutnost ter Emma. Po smrti ene največjih angleških pisateljic leta 1817 je njena družina še naprej prebivala v današnjem muzeju, ki je za javnost odprt od leta 1949.

