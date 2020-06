Učinki zaprtja trgovin ob nedeljah

Če bodo trgovine ob nedeljah zaprte, bo zmanjšanje prihodkov trgovcev po mnenju dveh ekonomistov odvisno predvsem od razporeditve nakupov na druge dni v tednu

»Zavajajo,« je ocene zbornice o izgubi prihodka in števila zaposlenih v primeru zaprtja trgovin ob nedeljah komentiral generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladi Rožič

Zaradi zaprtja trgovin ob nedeljah, ki ga predvideva predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini, bi delo izgubilo do 12 tisoč zaposlenih na leto, trgovci pa bi bili ob desetino prihodkov, je 7. junija v oddaji 24ur dejala predsednica trgovinske zbornice (TZS) Mariča Lah.

Oceno so pripravili na podlagi posvetov s člani zbornice in strokovnjaki. S katerimi, niso pojasnili. Prav tako niso odgovorili, katere trgovine bi izgubile prihodek in zaposlene.

»Morebitni izpad dohodka je vsekakor težko oceniti, zagotovo pa je ocena o 10-odstotnem znižanju prometa pretirana,« je zatrdil ekonomist dr. Bogomir Kovač z ljubljanske ekonomske fakultete.

Dr. Bogomir Kovač, ekonomist

Po mnenju ekonomista dr. Anžeta Burgerja s fakultete za družbene vede se bo število zaposlenih v trgovskem sektorju v primeru zaprtja trgovin ob nedeljah »vsekakor znižalo«, in sicer za dva do šest odstotkov.

