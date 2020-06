Seznam junakov obveščanja v času pandemije

Nevladna organizacija Novinarji brez meja (RSF) je objavila seznam 30 junakov obveščanja v času pandemije novega koronavirusa, na katerem so novinarji, žvižgači in mediji

© pixabay.com

Nevladna organizacija Novinarji brez meja (RSF) je objavila seznam 30 junakov obveščanja v času pandemije novega koronavirusa, na katerem so novinarji, žvižgači in mediji, katerih pogum, vztrajnost ali inovativnost so pripomogli k širjenju zanesljivih in pomembnih informacij med pandemijo. Med njimi je tudi Slovenec Blaž Zgaga.

Generalni sekretar organizacije Christophe Deloire je ob tem opozoril, da so mnogi plačali visoko ceno, ker so branili pravico do informacij in se borili proti govoricam in dezinformacijam. "Ti novi junaki nas spominjajo, da lahko novinarstvo reši življenja," je dodal.

S seznamom so se želeli pri RSF pokloniti novinarjem, žvižgačem in medijem, ki so se izpostavili v boju za svobodo medijev med to krizo. Skupno jim je, da so razkrili informacije, ki so osvetlile vpliv pandemije ali razkrile neprimerno ravnanje vlad, še pišejo pri RSF.

Med drugim so izpostavili kitajskega zdravnika Li Wenlianga, ki je prvi opozoril na morebitno epidemijonovega koronavirusa v Wuhanu, zaradi česar je bil pridržan, kasneje pa je podlegel covidu-19. Na seznamu je tudi srbska novinarka portala Nova Ana Lalić, ki so jo aretirali, potem ko je poročala o pritožbah zdravstvenih delavcev glede pomanjkanja zaščitne opreme. Pri Blažu Zgagi pa so zapisali, da je bil po spraševanju glede vzpostavitve kriznega štaba vlade tarča groženj in žaljenja.

Med izpostavljenimi jih je skoraj tretjina iz Azije, kjer je koronavirus izbruhnil. Šest jih je iz Evrope in Srednje Azije, ostali pa iz Afrike, Amerik in Bližnjega vzhoda.