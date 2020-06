»Ko sem bil le še 500 metrov stran od doma, so se ustavili policisti in me vprašali, kaj tam delam«

IZJAVA DNEVA

"Sicer ne vem, kako je, če te zamenjajo za migranta, ker sem tudi sam migrant, a pred nekaj tedni sem šel na sprehod. To z ženo vsak dan počneva, ampak takrat sem bil sam. Ko sem bil res le še kakih 500 metrov stran od doma, so se ustavili policisti in me vprašali, kaj tam delam, od kod sem in tako naprej. V Ameriki se temu reče rasno profiliranje. Mogoče so me zamenjali za migranta. Ne vem. Skratka, bili so zelo prijazni. Ko sem pač povedal svojo zgodbo, kaj tam delam … se je vse skupaj lepo končalo in smo se razšli brez težav. Niso me 'fentali'. Skratka, jaz sem to preživel. Sicer se lahko zgodi, da tisti, ki se jih profilira, plačajo čustveno, psihološko, psihično in v nekaterih primerih celo finančno ter fizično ceno. Tudi zato danes gorijo ZDA."

"V bistvu je rasizem naša strukturna realnost. Mi živimo s tem. Če kateri koli Afričan reče, da nima te izkušnje, ne govori resnice. To je nemogoče."

(Max Zimani iz Zimbabveja, ki že skoraj 40 let živi v Sloveniji, s svojo družino, ustanovitelj Zavoda global; v intervjuju na MMC RTV SLO)