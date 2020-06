Predsednik Pahor, prosimo vas, da ne podprete nacionalizma politikantov!

Odprto pismo predsedniku republike Slovenije Borutu Pahorju

Najprej so leta 1920 italijanski nacionalisti požgali slovenski Narodni dom v Trstu, ki ga bo italijanska oblast letos končno tudi uradno vrnila slovenski skupnosti ...

Spoštovani gospod Predsednik, z obžalovanjem smo brali o Vašem možnem obisku nacionalnega spomenika "Foiba di Basovizza"v sklopu svečanosti ob vrnitvi slovenski skupnosti poslopja Narodni dom v ulici Filzi.

Iz razlogov, ki jih bomo izpostavili niže, smo prepričani, da bi vaša prisotnost ne bila dejanje sprave med narodi, temveč ponovno ponižanje tistega, ki je bil žrtev in mora prositi za odpuščanje svoje krvnike.

Mislimo, da je primerno nakazati zgodovino spomenika, ki je bil postavljen na nekdanjem rudniškem jašku, kjer Jugoslovani niso izvršili množičnih pobojev: izhaja iz anglo-ameriške dokumentacije (in tudi iz italijanske), da je bilo po vojni dvignjenih kakih deset neprepoznavnih trupel, večinoma v nemških uniformah. Zato plošča ob vhodu k spomeniku, na kateri beremo, da brezno vsebuje "500 kubičnih metrov ostankov oseb, ki so bile vržene v fojbo", je plošča, ki nudi lažni podatek, kar je posebno hudo, ker gre za nacionalni spomenik, ki je bil ustvarjen s predsodkom.

Glede financarjev, katerih imena so na drugi plošči pri spomeniku, je treba vedeti, da niso bili ubiti v Bazovici, pač pa so bili ujeti, ker so streljali (skupaj s nacisti) na jugoslovanske enote, ki so prihajale v mesto, in so bili internirani v taborišču za ujetnike.

Glede policajev, ki jih navaja druga plošč izhaja iz procesa v letu 1949, da so nekateri partizani iz Bazovice justificirali agenta tako imenovane zloglasne "tolpe Collotti" Maria Fabiana, ki je bil obsojen na smrt od jugoslovanskega vojaškega sodišča, ker je bil odgovoren za hajke in krut mučilec civilistov, večinoma Slovencev.

Pravijo tudi, da gre za simbol. In česa naj bi bil simbol? Množicnih eksekucij, ki tukaj niso bile izvršene?

V času ko je Jugoslovanska vojska, katere del je bil slovenski IX. Korpus, ki je sodeloval pri osvoboditvi Trsta, ostala v Trstu, v "40 dneh" o katerih se toliko govori, niso bili storjeni pokoli, niti poboji, pač pa je gotovo prišlo do osebnih maščevanj, v katerih so posamezniki pobili druge osebe, toda velika večina oseb, ki so jih aretirali Jugoslovani, so bili vojaki, pripadniki enot, ki so prej pod fašizmom in potem nacizmom pošiljali civiliste v koncentracijska taborišča (v fašistična taborišča pod februarja 1943 do kapitulacije je samo Posebni Inšpektorat javne varnosti postal 1.533 slovenskih civilistov, moških in žensk, ki so jih šteli, da so "podporniki upornikov", mučili in morili ujetnike; velik del aretiranih civilistov so bili fašistični funkcionarji in nacistični kolaboracionisti: jugoslovanske oblasti so jih aretirale na osnovi podrobnih ovadb, ki so navajale njihove odgovornosti). Lahko navedemo primer Italijanov članov skupine "Nucleo Baldo" povezane z SS ki so povzročili aretacijo zavezniške misije kapetana Valentina Moline (vsi ubiti v Rižarni pri Sv. Soboti), in bivšega zadrskega prefekta Vincenze Serrentina, ki (kot izhaja iz seznama vojnih zločincev Crowcass, ki so ga sestavili angloameričani) je bil stranski sodnik pri Izrednem sodišču za Dalmacijo, ki so ga ustanovili fašisti po napadu na Jugoslavijo leta 1941, odgovoren za 48 smrtnih obsodb dalmatinskih civilistov, ki so bili sojeni brez vsakega jamstva.

Narodno-osvobodilna vojska Jugoslavije, katere del je bil IX. Korpus, je bila od zaveznikov priznana kot zaveznik in kot taka je imela nalogo in dolžnost aretirali vse, ki so nosili nacifašistično uniformo ali so bili prepoznani kot ovaduhi ali kolaboracionisti nacističnih okupatorjev. To je naredila NOV in internirala v ujetniških taboriščih kot je bilo tisto v Borovnici in večji del aretirancev je umrl tam in zatorej ne v Bazovici.

Vabimo vas, gospod Predsednik, da upoštevate, da državi in narodu, ki ju vi predstavljate, se ni treba prav nič upravičevati: v Slovenijo sta vdrli Italija in Nemčija brez vojne napovedi, prestolnica Ljubljana je bila obkrožena z bodečo žico, tisoči slovenskih civilistov, ženske, otroci, starci so bili deportirani v taborišča, kje so jih pustili umreti od vsega prestanega; če so se ob koncu vojne posamerne osebe osebno maščevale, to ni mogoče šteti za odgovornost države, ne prej Jugoslavije, in toliko manj sedaj Slovenije; medtem ko so osebe aretirane od tedanje jugoslovanske države bile sojene zaradi vojnih zločinov in bile zaradi njih justificirane, če se Jugoslaviji ne prizna pravica do sojenja vojnim zločincem, je treba začeti razpravo o dejavnosti sodišču v Nürnbergu.

Narodno-osvobodilna vojska Jugoslavije, katere del je bil IX. Korpus, je bila od zaveznikov priznana kot zaveznik in kot taka je imela nalogo in dolžnost aretirali vse, ki so nosili nacifašistično uniformo ali so bili prepoznani kot ovaduhi ali kolaboracionisti nacističnih okupatorjev.

Zato vas prosimo, da ne podprete nacionalizma politikantov, predvsem tržaških in tistih iz istrske diaspore, ki še danes nočejo priznati slovenski skupnosti pravic, ki bi morale biti zajamčene na osnovi veljavne ustave; in da ne storite nerazumljive poteze v zvezi z dolžnim dejanjem kot je vrnite v Narodnega doma, ki jo predvideva zakon in bi ne smela zahtevati nobene "protivrednosti"s strani tistega, ki je deležen odškodnine za krivico, ki jo je utrpel pred enim stoletjem.

Uredništvo "diecifebbraio 1947"