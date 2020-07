Odstopil predsednik največje hrvaške opozicijske stranke

Vodenje bo začasno prevzel eden od dosedanjih podpredsednikov SDP Zlatko Komadina

Davor Bernardić

© Wikipedia

Predsednik največje hrvaške opozicijske stranke SDP Davor Bernardić se po porazu na nedeljskih parlamentarnih volitvah umika z vrha stranke. Na novinarski konferenci na sedežu socialdemokratov v Zagrebu je povedal, da bodo v SDP čim prej izvedli volitve, na katerih ne bo kandidiral za predsednika stranke. Vodenje bo začasno prevzel eden od dosedanjih podpredsednikov SDP Zlatko Komadina, ki je tudi predsednik SDP v primorsko-goranski županiji, sicer pa velja za enega od Bernardićevih političnih mentorjev.

"Predsednik vedno nosi največjo odgovornost," je na novinarsko vprašanje, kdo je najbolj odgovoren za polom SDP oziroma njene levosredinske koalicije Restart na nedeljskih parlamentarnih volitvah, odgovoril Bernardić. Predvolilne raziskave so napovedovale tesno relativno zmago koalicije Restart pred HDZ, a je na koncu vladajoča hrvaška stranka dobila kar 25 poslancev več kot levosredinska politična opcija.

Bernardić je prevzel vodenja SDP konec leta 2016, ko je po volilnem porazu na parlamentarnih volitvah odstopil takratni predsednik stranke Zoran Milanović.

Bernardić je sicer vztrajal, da je SDP velika stranka ter da je socialdemokracija pomembna za Hrvaško, kar se bo po njegovih besedah kmalu tudi potrdilo. "Računajte na nas," je dejal. Ni pa želel potrditi, ali bo ostal poslanec SDP v hrvaškem saboru ali se v celoti umika iz politike.

Doktor fizike Bernardić je veljal tudi za neformalnega šefa hrvaške parlamentarne opozicije, čeprav ni uspel doseči večje priljubljenosti med volivci. V javnomnenjskih raziskavah se mu nikoli ni uspelo uvrstiti med tri najbolj priljubljene politike na Hrvaškem.