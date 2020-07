Kacin: »Če se bo širjenje okužb nadaljevalo, bomo morda morali kmalu zbiranje omejiti na 10 oseb«

Z več kot 20 dnevno okuženimi s koronavirusom se Slovenija bliža uvrstitvi na rumeni seznam

Jelko Kacin na vladni tiskovni konferenci

V Sloveniji so v ponedeljek ob 1325 testiranjih potrdili 23 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 12 bolnikov, kar je eden več kot dan prej. Nihče od njih ni potreboval intenzivne nege. Slovenija s tem postopoma dosega raven, po kateri bi se morala uvrstiti na rumeni seznam držav, opozarja Mario Fafangel z NIJZ.

Pet okužb z novim koronavirusom so v ponedeljek potrdili v Cerknici, štiri pa v Mariboru. Po dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Postojni in Ilirski Bistrici, po eno pa v občinah Dravograd, Mengeš, Medvode, Ribnica, Trbovlje, Podvelka, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko.

Največ okuženih, osem, je v starostni skupini od 45 do 54 let, 11 okuženih pa je mlajših od 45 let. Med njimi sta tudi dva mlajša od štirih let. Štirje okuženi so starejši od 55 let, kažejo podatki sledilnika za covid-19.

Po poročanju Radia Slovenija je, kot kaže, eno novih žarišč v občini Cerknica, kjer so v ponedeljek potrdili pet okužb. Prenos se je zgodil na zasebni zabavi, na kateri je bilo po besedah poveljnika cerkniške civilne zaščite Matjaža Knapa od 30 do 40 udeležencev, starih približno 30 let.

Po Knapovih informacijah so v stik z ustreznimi službami stopili že drugi dan po zabavi. Dobili so usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pri čemer so tiste, ki niso kazali znakov okužbe, z izjemo zaposlenih v zdravstvu in izobraževanju, napotili v službo. Zato se bojijo, da je okuženih več, kot kažejo sedanji podatki. Knap občane poziva, naj dosledno spoštujejo predpisane ukrepe.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 205 aktivnih primerov.

Okužen je tudi oskrbovanec v postojnski enoti Doma na Krasu, je na novinarski konferenci sporočil predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Fafangel. Po njegovih besedah gre za manjši dom z 11 osebami, epidemiološko poizvedovanje pa da še ni končano. Radio Slovenija je medtem poročal, da so okužbo potrdili pri eni od stanovalk in eni od zaposlenih doma.

Mario Fafangel, NIJZ

© YouTube / RTV

Fafangel je še izpostavil, da v Sloveniji narašča število primerov, ki se širijo lokalno in niso več povezani z vnesenimi primeri. Od 23. junija so karanteno odredili 637 osebam, ki so imele tvegane stike z okuženimi osebami. Pri 33 osebah v karanteni so nato naknadno tudi potrdili okužbo.

Slovenija ob novih potrjenih okužbah s koronavirusom postopoma dosega raven, po kateri bi se morali uvrstiti na rumeni seznam držav, je opomnil Fafangel. "Narediti moramo vse, da ustavimo trend naraščanja okužb," je zato pozval.

V Sloveniji je trend novih primerov okužb v porastu, a je krivulja manj strma kot marca, je pojasnil Fafangel. Narašča tudi število okužb, ki se širijo lokalno in niso več povezane s primeri, vnesenimi iz tujine.

Štirinajstdnevna kumulativna incidenca na 100.000 prebivalcev se je v Sloveniji ob tem zvišala na že skoraj deset, kar po njegovih besedah pomeni, da smo dosegli tisto raven, ki smo jo uporabljali za druge države pri ocenjevanju, da niso več varne.

Po njegovih besedah je pomembno, da dnevno število okuženih ohranimo med 15 in 20. To je tudi številka, ki jo epidemiologi lahko še ustrezno obravnavajo.

Na NIJZ razglasitve epidemije ne bodo predlagali, dokler stanje še lahko obvladujejo z razpoložljivimi zmogljivostmi. Če se bo trend poslabšal, pa bodo v prihodnjih dneh oz. tednih preučili tudi to možnost, je napovedal.

Trenutno v Sloveniji sicer beležijo največ primerov med mlajšo generacijo, pri kateri bolezen običajno poteka v blažji obliki. Po oceni direktorja Klinike Golnik Aleš Rozmana je zato med ljudmi zaokrožil lažni občutek, da je virus oslabel. "Ko pa bo virus znova zašel med ranljive skupine, se bo zvišalo število hospitalizacij in tudi smrti," je opozoril.

Pojasnil je tudi, zakaj so se odločili, da okužene iz vipavskega doma starejših prestavijo na ljubljansko infekcijsko kliniko in ne v šempetrsko bolnišnico. V Ljubljani je namreč že odprt covid oddelek, kjer osebje dela v polni zaščitni opremi. "Če se več bolnikov zbere na istem oddelku, je to bolj racionalno, kot če imamo več manjših točk bolnikov," je opisal.

O ukrepih za obvladovanje širjenje okužbe je sicer v ponedeljek zvečer razpravljala vlada v razširjeni sestavi in pregledala dopolnjeni državni načrt ukrepanja za primer epidemije.

Govorili so tudi o nadzoru nad spoštovanjem karantenskih odločb in učinkovitejšem delovanju zdravstvenega inšpektorata. Ta bo po besedah vladnega govorca Jelka Kacina od zdaj lahko opravil tudi do 500 nadzorov na dan, ob tem se mu pa zdi vzpodbudno, da so kadrovsko pomoč svojih inšpektorjev ponudila tudi druga ministrstva.

Vlada načrtuje tudi povečanje zmogljivosti za testiranje. Trenutno lahko laboratoriji opravijo največ 1500 testov v enem dnevu, bo Rozmanovih besedah pa bi do jeseni lahko to številko zvišali še za tisoč. Največjo težavo bo pri tem lahko predstavljalo zagotavljanje ustreznega kadra.

Možnost zaostrovanja ukrepov ob slabšanju epidemiološkega stanja v državi je sicer omenil vladni govorec Kacin. "Če se bo širjenje okužb nadaljevalo, bomo morda morali kmalu zbiranje omejiti na deset oseb," je dejal.

Vse, ki nameravajo odpotovati na Hrvaško, je ob tem pozval, naj razmislijo, ali je potovanje nujno.

Mediji so sicer v minulih dneh poročali, da se okoli 300 maturantov novogoriške, kočevske in škofjeloške gimnazije odpravlja na maturantski izlet. Prvotna lokacija enotedenskega izleta je bila Grčija, zdaj pa bo na hrvaškem zasebnem otoku Obonjan.

Kot oglašujejo na spletni strani potovalne agencije Mondial, ki izlet organizira, gre za "edini maturantski program, ki kljub upoštevanju vseh varnostnih ukrepov v celoti omogoča doživetje pravega maturantskega izleta". Pri agenciji zagotavljajo, da je otok najet samo za slovenske maturante brez mešanja in stikov s turisti ali domačini.

Kot so za 24ur pojasnili pri Mondialu, bodo morali dijaki, preden se bodo odpravili na pot, podpisati obrazec, da v zadnjih 14 dneh niso kazali znakov okužbe ali bili v samoizolaciji. Poleg tega bo njihovih napovedih na vseh odhodih na izlet potekalo obvezno merjenje temperature za vse dijake, vodiči pa naj bi jih po prihodu na otok opozarjali celo na medosebno razdaljo tudi na zabavah.

Maturantske izlete z odhodi konec avgusta in v začetku septembra organizira tudi agencija Kompas. Prijavljenih je približno 2000 maturantov, število prijav je v istih okvirih kot lani.

"Končno odločitev glede realizacije bomo sprejeli konec julija na podlagi uradnih priporočil, navodil in ukrepov, ki jih pripravljajo nacionalne institucije v zvezi s preprečevanjem okužbe z novim koronavirusom glede na takratno aktualno epidemiološko sliko tako v Sloveniji kot tudi v svetu, saj sta varnost in zdravje vedno na prvem mestu," so v Kompasu navedli za STA.