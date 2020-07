Bojkot oglasov na Facebooku

Organizatorji bojkota oglaševanja na Facebooku so odločeni nadaljevati svojo kampanjo, saj vodstvo ameriškega tehnološkega velikana ni predstavilo učinkovitih ukrepov za zajezitev sovražnega govora

Kampanja #StopHateForProfit, v kateri sodelujejo tudi številna globalna podjetja, zahteva višje standarde glede vsebine, ki so na voljo na največjem spletnem družabnem omrežju

Organizatorji bojkota oglaševanja na Facebooku so odločeni nadaljevati svojo kampanjo, saj vodstvo ameriškega tehnološkega velikana ni predstavilo učinkovitih ukrepov za zajezitev sovražnega govora. Bojkotu se je sicer od konca junija pridružilo že skoraj tisoč oglaševalcev, med njimi nekatere velike multinacionalke.

Vodilni predstavniki #StopHateForProfit (Ustavimo sovraštvo za dobiček) kampanje na torkovem virtualnem sestanku, na katerem je sodeloval tudi izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg, "nismo slišali ničesar (...), kar bi nas prepričalo, da Zuckerberg in njegovi kolegi ukrepajo," je povedala predstavnica aktivistične skupine Free Press Jessica Gonzalez, ki je del omenjene koalicije.

Tudi predsednik aktivistične skupine Color of Change Rashad Robinson je novinarjem v konferenčnem klicu potrdil, da je bil sestanek "razočaranje", saj "nismo dobili odgovorov na vprašanja, ki so bila na mizi".

Vodja Lige proti obrekovanju Johnathan Greenblatt je podobno ocenil, da so na sestanku "videli malo in slišali nič". Kot je povedal, so Facebooku postavili deset konkretnih zahtev, na nobeno od njih pa niso dobili kakšne jasne zaveze ali rezultata.

"Tega še ni konec. Še naprej bomo širili bojkot, dokler Facebook naših zahtev ne bo vzel resno. Facebookovo zavajanje danes ali kadarkoli nas ne bo odvrnilo," je še zatrdila Jessica Gonzalez.

Sestanek je potekal v luči predvidoma enomesečnega bojkota, ki se mu je od konca junija pridružilo že skoraj tisoč oglaševalcev. Zahtevajo odločnejše ukrepanje Facebooka proti toksičnim, nestrpnim in podžigajočim vsebinam, ki spodbujajo nasilje in sovraštvo.

Bojkot so spodbudili protesti za socialno pravičnost ter proti rasizmu in policijskemu nasilju v ZDA, saj naj bi Facebook in druga družbena omrežja dovolila spodbujanje nasilja nad protestniki.

Aktivisti menijo, da bi morali pri Facebooku narediti več, da zajezijo sovražni govor in lažne novice, posebej s strani političnih voditeljev, kot je ameriški predsednik Donald Trump, saj vzpodbujajo nasilje in razdvajajo ljudi. Še posebej jih je razjezila Trumpova izjava med nedavnimi protesti, da "ko se začne plenjenje, se začne streljanje".

Pri Facebooku ne preverjajo točnosti informacij, ki jih na družbenem omrežju podajajo politiki, in v veliki meri sledijo politiki nevmešavanja v izjave svetovnih voditeljev, pojasnjuje AFP.

So pa sporočili, da bodo brisali vsebine, ki bi lahko vodile v neposredno škodo, in so nedavno posodobili svojo politiko s posebnim označevanjem objav, ki sicer kršijo njihova pravila, a jih ne izbrišejo, ker so zanimive in s tega vidika vredne objave.

Visoka predstavnica Facebooka Sheryl Sandberg je sicer v torek pred sestankom z organizatorji bojkota obljubila nadaljnje ukrepe za preprečevanje sovražnega govora, "ne zaradi finančnih razlogov ali pritiska oglaševalcev, ampak zato, ker je tako prav".

