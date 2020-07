Kaj razkriva nova knjiga o Melanii Trump

Nekdanja zaupnica in dolgoletna prijateljica prve dame ZDA Melanie Trump naj bi napisala spomine o njunem 15-letnem prijateljstvu

Melania Trump

© Flickr

Stephanie Winston Wolkoff, nekdanja zaupnica in dolgoletna prijateljica prve dame ZDA Melanie Trump, naj bi napisala spomine o njunem 15-letnem prijateljstvu z naslovom Melania in jaz (Melania and Me). Knjigo namerava izdati 1. septembra, pred predsedniškimi volitvami v ZDA, ki bodo 3. novembra.

Stephanie Winston Wolkoff je med drugim pomagala organizirati inavguracijo njenega soproga Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA januarja leta 2017. V knjigi naj bi bila zelo kritična do prve dame ZDA, razkriti pa namerava številne doslej neznane podrobnosti.

Ko se je razšla z Melanio, je postala tarča medijev. Za sodelovanje pri inavguraciji predsednika naj bi njeno podjetje prejelo 26 milijonov dolarjev, sama pa trdi, da je dobila le 1,6 milijona, ki si ga je razdelila s petnajstimi sodelavci. "Sem bila odpuščena? Ne," je izjavila za medije. "Sem osebno prejela 26 milijonov ali 1,6 milijona? Ne. Sem bila izdana? Da."

TkN9lvaOEQA

Junija je o Melanii Trump pri založbi Simon & Schuster izšla tudi knjiga novinarke Washington Posta in Pulitzerjeve nagrajenke Mary Jordan z naslovom Umetnost njenega posla (The Art of Her Deal). Jordan je gradivo za knjigo od leta 2015 zbirala iz več kot 100 intervjujev, nastala pa je s pomočjo ključnih oseb, ki so prvič javno spregovorile, in nikoli prej objavljenih dokumentov in posnetkov.

Enfg_jBnMdA

"Umetnost njenega posla prikazuje presenetljiv portret odločne priseljenke in njeno življenje, preden je srečala Donalda Trumpa," so zapisali pri založbi.

V knjigi so podatki iz njenega otroštva, obdobje manekenstva in odnosa s soprogom. Mary Jordan pravi, da je med pripravo knjige ugotovila, da je prva dama ZDA veliko bolj politično ambiciozna, kot je mogoče sklepati iz njene javne podobe.

"Resnična Melania Trump je veliko bolj zanimiva, kot je podoba, ki jo imajo ljudje o njej", je še zapisala Mary Jordan.