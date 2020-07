TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo avtobiografsko komedijo Izgubljen v Londonu, dokumentarno oddajo Cesarstvo rdečega zlata, biografsko dramo Pelé: Rojstvo legende, film Lovelace: Življenje porno kraljice, dokumentarni film Buča na vroči strehi sveta, portret pesnika Tomaža Šalamuna.

Lovelace: Življenje porno kraljice

Četrtek, 23. julij

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 19.05 na ogled film Izgubljen v Londonu. Avtobiografska komedija, ki so jo snemali v realnem času in z eno samo kamero, zasleduje Woodyja Harrelsona v eni od najhujših noči njegovega življenja po Londonu, kjer skuša priti domov k svoji družini. Njegovo pot spremljajo spori z kraljevsko družino, starimi prijatelji in paparaci. Režija: Woody Harrelson

GwyQcWvyE80

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na ogled francoska dokumentarna oddaja Cesarstvo rdečega zlata. Zgodba o globalizaciji – paradižnik na primer vzgojijo na Kitajskem, ga tam predelajo, paradižnikovo mezgo izvozijo v Italijo, kjer jo malce razredčijo in prodajo kot italijansko – je trpka zgodba o izkoriščanju delovne sile in zavajanju potrošnikov. Dokumentarna oddaja razkriva tudi zanimive utrinke iz zgodovine: Heinzev kečap se je na primer znašel na tekočem traku še pred Fordovimi avtomobili.

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled četrti del nadaljevanke Najglasnejši glas. Roger za urednika v svojem lokalnem glasilu izbere 25-letnega novinarja Joeja Lindsleyja, ki ima zelo konservativna stališča. Ailes sklene, da bo Ameriko prenovil iz svojega oporišča v Garrisonu. Oba Ailesova, Beth in Roger, obračata Joeja in ga uporabljata za boj proti sovražnikom. Obamova administracija Fox News obtoži pristranskosti in Ailes krene v vojno. Na svoji televiziji Obamo obtoži rasizma in podkupovanja. Laurie Luhn doživi živčni zlom, ki je posledica spolnega nadlegovanja. To doživi tudi novinarka Gretchen Carlson, nekdanja miss Amerike. Joe je osupel, ko ugotovi, kako potvarjajo dejstva, a Roger ga poduči, da zgodovino pišejo zmagovalci.

Petek, 24. julij

Na HRT 1 bo ob 20.00 na ogled film Pelé: Rojstvo legende. Navdihujoča biografska drama spremlja Peléja, ki je z meteorskim vzponom pri sedemnajstih postal najmlajši zmagovalec svetovnega prvenstva. Režija: Jeff Zimbalist

XBrfxHOXsDE

Na Kanalu A bo ob 20.00 na ogled triler Zlovešči otok, ki se odvija v letu 1954. Mladega šerifa Teddyja Danielsa in njegovega partnerja Chucka Auleja pokličejo na otok, da bi raziskala izginotje večkratne morilke. Izginila je iz zaklenjene sobe v psihiatrični bolnišnici. Sredi srhljivega in napetega ozračja jima je kmalu jasno, da nič ni tako, kot se zdi. Kmalu otok zajame še neurje, dvomi in skrivnosti pa se le še množijo. Režija: Martin Scorsese

5iaYLCiq5RM

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.20 na ogled angleški film Otrok v času, pretresljiv in liričen film o ljubezni, izgubi in moči potlačenih želja. Družino Stephena Lewisa, priljubljenega avtorja otroških knjig, je pred tremi leti pretresla tragedija. Štiriletna hči Kate mu je v trenutku nepazljivosti ušla izpred oči v prepolni trgovini in od takrat se je za njo izgubila vsaka sled. Stephenova žena Julie se je odselila, on se še vedno krivi za izginotje in pisanje mu ne steče več. Njegov dober prijatelj Charles ga uvrsti v vladno projektno skupino, odgovorno za sestavo novega šolskega kurikuluma. Tam sreča privlačno Rachel, ki ga bo mogoče spet obudila v življenje. Režija: Julian Farino

f0oXgPMvqL8

Na Planet Plus bo ob 22.30 na ogled film Otroci so super. Jules in Nic Allgood sta lezbični par v dolgoletnem, predanem in ljubečem razmerju, ki pa ni popolno. Nic, po poklicu zdravnica, želi imeti vse pod nadzorom, medtem ko je Jules, ki poskuša uspeti z lastnim podjetjem za urejanje okolice, precej bolj sproščena in nesamozavestna. Jules in Nic sta tudi materi dvema najstniškima otrokoma, spočetima z umetno oploditvijo: Jules je biološka mati 18-letne Joni, Nic pa 15-letnega Laserja, medtem ko je njun skupni oče neznan darovalec sperme. Preden odide Joni študirat, jo mlajši brat prosi, naj skrivaj vzpostavi stik s semensko banko in izve identiteto njunega biološkega očeta. Ko skrivnost pride na dan in očeta Paula predstavita družini, se dokaj umirjeno družinsko življenje zaplete. Režija: Lisa Cholodenko

RixlpHKfb6M

Sobota, 25. julij

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 20.05 na ogled biografski film Lovelace: Življenje porno kraljice o Lindi Boreman, bolj znani kot Linda Lovelace. Režija: Rob Epstein

HPJY-g-WoQo

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.00 na ogled peti del nadaljevanke Deklina zgodba. June poskuša pridobiti zaveznike v Gileadu. Spozna, da ji to pri svojem poveljniku ne bo uspelo. Prestrašena je, ko ugotovi, da se bosta Waterfordova borila za izročitev njene hčere Nichole. Najprej se hočeta v Kanadi sestati z Lukom in Nichole, saj bi jo Serena nadvse rada videla. Zato prosita June, naj pokliče moža v Kanadi.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled francoski film Zakon trga. Enainpetdesetletni Thierry po dvajsetih mesecih brezposelnosti naposled dobi službo varnostnika v supermarketu, a se že v naslednjem trenutku spotakne ob hudo moralno dilemo. Režija: Stéphane Brizé

qH_yV3aPZHs

Nedelja, 26. julij

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 na ogled dokumentarni film Buča na vroči strehi sveta, navdihujoč portret našega izjemnega pesnika Tomaža Šalamuna, ki je živel za umetnost in je želel iskro ustvarjalnosti vžgati tudi v drugih. Več kot 50 let je bil na svoji poti popolnoma predan umetnosti in je za to včasih plačal visoko ceno. Zaradi svojih verzov, osebne karizme in srčne podpore drugim pesnikom je bil čaščen po vsem svetu, zlasti v ZDA, njegovo zasebno življenje pa so zaznamovali številni boji in zavračanje kompromisov na področju umetnosti.

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.00 na ogled film Charlatan Magnifique, zabaven preplet odlične glasbe, spontanih in komičnih situacij ter komentarjev ključnih akterjev v Magnificovem življenju. V filmu scenaristke in režiserke Maje Pavlin se sprehodimo skozi Magnificovo bogato, razgibano in uspešno kariero – od konca 80-ih, ko je svojo glasbeno pot začel z zasedbo U'redu, prek solo kariere, pa vse do podpisa pogodbe z multinacionalko Sony, svetovnega uspeha s skladbo Hir Aj Kam Hir Aj Go in ustvarjanja filmske glasbe, ki v Srbiji s filmom Montevideo, Bog te video dosega himnični status.

G-2jgJKpphU