Varuh človekovih pravic: »Zahteva za ustavno presojo mobilne aplikacije bi bila preuranjena«

Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi naj bi bila v spletni trgovini App Store in Google Play na voljo za prenos že sredi avgusta

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik trdi, da bo uporaba aplikacije, ki jo pripravljajo, v celoti prostovoljna

Po oceni varuha človekovih pravic bi bila vložitev zahteve za ustavno presojo zakona za pripravo na drugi val epidemije covida-19 v delu, ki se nanaša na mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi, preuranjena. Postopki namreč še potekajo, uporaba aplikacije pa naj bi bila za zdaj prostovoljna za vse, so odgovorili Zavodu Državljan D.

Omenjeni interventni zakon je določil, da bo uporaba aplikacije prostovoljna, a obvezna za tiste v karanteni in s potrjeno okužbo. Določbe o obveznosti so postale tarča kritik o nedopustnem nadzoru države nad državljani in grobem posegu v ustavne pravice. V opoziciji so zato napovedali ustavno presojo teh določb, v Zavodu Državljan D. pa so dali pobudo varuhu zanjo. Vendar je minister za javno upravo Boštjan Koritnik kasneje zatrdil, da bo uporaba aplikacije, ki jo pripravljajo, v celoti prostovoljna, in na včerajšnji novinarski konferenci to znova ponovil.

Pri varuhu so v odgovoru Zavodu Državljan D odgovorili, da sama mobilna aplikacija z zakonom še ni bila vzpostavljena, saj je za njeno vzpostavitev in delovanje po tem zakonu odgovorno ministrstvo za javno upravo. Minister Koritnik naj bi datum za vzpostavitev delovanja aplikacije objavil v uradnem listu. Ministrstvo pa je 12. julija objavilo evidenčno naročilo za njeno izdelavo, po katerem bo moral izbrani ponudnik zagotoviti njeno delovanje najkasneje do 1. avgusta, so spomnili pri varuhu.

Ob tem so pri varuhu spomnili na ministrove besede, da naj bi bila uporaba mobilne aplikacije za zdaj prostovoljna za vse, tudi za potrjeno okužene in za tiste z odrejeno karanteno. Posledično je videti, da se navedena zakonska podlaga, ki za nekatere določa obvezno uporabo aplikacije, vsaj zaenkrat še ne bo izvajala, so navedli.

Varuhova odločitev je bila sprejeta ob upoštevanju trenutno znanih okoliščin. Če pa se bodo te pomembno spremenile, bi bil varuh pripravljen znova oceniti možnosti za posredovanje zakona v ustavno presojo. Pri varuhu so sicer, kot so pojasnili za STA, poleg omenjene prejeli še dve pobudi, ki se nanašata na namestitev mobilne aplikacije.

V zavodu so razočarani nad varuhovo odločitvijo, ki je po njihovih besedah sprejeta na podlagi ministrovih izjav. Ne razumejo, da zakon "še vedno legalizira kazensko pregonljivo in obvezno rabo aplikacije za sledenje", medtem pa nadzorni organi verjamejo oblasti, da obvezne rabe zaenkrat ne bo, je navedel direktor zavoda Domen Savič.

V zavodu zagotavljajo, da bodo še naprej spremljali dogajanje na tem področju in se ob morebitnih zlorabah aplikacije znova obrnili na varuha.

Minister Koritnik je sicer na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da bodo aplikacijo do konca meseca posredovali v objavo na spletni trgovini App Store in Google Play, ki bosta opravili svoje tehnične in varnostne preglede. Tako pričakuje, da ne bo na voljo za prenos prej kot sredi avgusta.