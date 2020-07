Zahteva za umik mnenja državne sekretarke o predstavi Psiho

Gledališka društva opozarjajo na sporno izjavo državne sekretarke in vztrajajo, da četudi gre za njeno osebno mnenje, je povsem nesprejemljivo, da za take vrednostne sodbe uporablja platformo ministrstva

Utrinek iz predstave Psiho (Domen Valič)

© Gledališče Glej

Društvo gledaliških režiserjev, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije ter Združenje dramskih umetnikov Slovenije je ministrstvo za kulturo pozvalo k spremembi ali umiku zapisa državne sekretarke Ignacija Fridl Jarc o predstavi Psiho, ki so ga prejšnji teden objavili na spletni strani ministrstva in družbenih omrežjih.

Državna sekretarka si je predstavo režiserja Jaše Kocelija ogledala v sklopu kampanje Mi smo #odprti za kulturo na Muzejski ploščadi na Metelkovi. Po tem je zapisala, da "ji je slovenska variacija na Psiho odstrla vpogled v imenitno gledališko interpretacijo Domna Valiča, obenem pa s svojo linearno dramaturgijo odprla vprašanje sporočilnosti, vrednotenja in tudi vrednosti dramskih besedil, ki gledalca zgolj še nagovarjajo, ne pa več opozarjajo na osebnostne in družbene zdrse".

Obenem se je še vprašala, "v kakšni meri ta odsotnost avtorske kritičnosti in zgolj popisovanja patološkega stanja posameznika pušča gledalca praznega, blokira njegovo lastno osebno in družbeno kritičnost in tako vzpostavlja nevarno območje vsega dovoljenega".

"Tudi če gre za osebno mnenje sekretarke, je povsem nesprejemljivo, da za take vrednostne sodbe uporabljate platformo ministrstva. Drugič, odločno nasprotujemo instrumentalizaciji umetniških del za politične namene. Zapis reakcionarno namiguje, da obstaja prava, "moralna" umetnost ter hkrati širi strahove o pre-odprti družbi, v kateri "je vse dovoljeno". Na tem mestu odločno zahtevamo, da naj se taki posegi v umetniško in produkcijsko avtonomijo ne ponovijo več. Opozarjamo, da državna sekretarka zaseda odgovorno funkcijo, kjer je dolžna vse umetnice, umetnike in njihova dela obravnavati enakopravno in apolitično."



Društvo gledaliških režiserjev

V omenjenih društvih so prepričani, da ta zapis presega zakonska pooblastila in upravne naloge, ki pritičejo funkcionarjem na ministrstvu. Prepričani so tudi, da funkcionar ni v vlogi, da bi sodil posamične umetniške projekte, sploh ne v primeru, če jih ministrstvo financira ali kako drugače ocenjuje, saj gre po njihovem mnenju za konflikt interesov.

Poleg tega v Društvu gledaliških režiserjev nasprotujejo "instrumentalizaciji umetniških del za politične namene". Zapis po njihovi oceni "reakcionarno namiguje, da obstaja prava, 'moralna' umetnost, ter hkrati širi strahove o pre-odprti družbi, v kateri 'je vse dovoljeno'".

"Menimo tudi, da je zelo nevarno, kadar osebna mnenja odločevalcev postanejo uradna izjava neke politične garniture; v tem primeru nasprotujemo ločitvi na pravo in nepravo umetnost, ki meri zlasti na nevarno normalizacijo gledališča. MzK se je tokrat obnašal kot nekdo, ki bo umetnost očistil svojih agonističnih robov, ne pa kot ustvarjalec sistemskih politik. Ponovno pozivamo k umiku izjave in opozarjamo, da naj se taki posegi v umetniško avtonomijo ne ponovijo več."



Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je ob tem poudarilo še, da je prostor kritike zaradi erozije medijskega prostora še toliko bolj ranljiv, zato bi bilo po njihovem mnenju v teh časih treba nameniti več pozornosti politikam, ki "bodo omogočile sistematično reševanje reprodukcije polja kritike".

Po njihovem mnenju umanjkanje strategij na tem področju kaže na lahkomiselni odnos politike do kritike, ki je prevečkrat razumljena "kot mnenjsko pisanje, ki ne potrebuje posebnega znanja in kilometrine gledanja ter se je ne razume kot nujnega in komplementarnega dela umetniškega polja".

"Ker bi zaradi nestrpnosti, nezaupanja, jeze in strahu, ki jih v javnosti vzbuja te vrste zastopništvo, čeprav morda izhaja iz povsem osebnih vzgibov, utegnile povzročiti škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje, Združenje dramskih umetnikov Slovenije ministrstvo za kulturo RS poziva, da se pri svojem delu omeji na opravljanje nalog, za katere je ustanovljeno."



Združenje dramskih umetnikov Slovenije

V Združenju dramskih umetnikov Slovenije pa so ocenili tudi, da ta zapis posega v temeljne svoboščine, osebno prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost, lastnino in druge človekove pravice, kot jih opredeljuje zakon o državni upravi.