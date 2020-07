Svetovna premiera slovenske manjšinske koprodukcije v Benetkah

Film Oaza srbskega režiserja Ivana Ikića v programu Dnevi avtorjev

Oaza

Na filmskem festivalu v Benetkah, ki bo letos potekal od 2. do 12. septembra, bo v programu Dnevi avtorjev (Giornate degli Autori) svetovno premiero doživel tudi slovenski manjšinski koprodukcijski film Oaza srbskega režiserja Ivana Ikića ki je za film spisal tudi scenarij. V program, ki želi spodbuditi izvirno in inovativno filmsko izraznost avtorjev z vsega sveta, se je skupno uvrstilo 11 filmov.

Oaza je režiserjev drugi celovečerni igrani film, za prvenec Barbari (2014) pa je prejel posebno nagrado žirije na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih.

cNVMkY_7cZI

Film Oaza pripoveduje o treh najstnikih, ki živijo v zavodu za osebe s posebnimi potrebami in se morajo spopasti z novoodkritimi čustvi poželenja in zavisti, ko se med njimi nepričakovano splete ljubezenski trikotnik, ki mu grozi, da se bo sprevrgel v spor in iskanje skrajnih poti do kakršnega koli izhoda.

Film je bil posnet v resničnem zavodu. V njem nastopajo mladi varovanci, ki so se prvič preizkusili v igranju. Oaza nas tako popelje v svet, od katerega vsi odvračamo pogled. Predstavi nam pretresljivo zgodbo o tem, kaj pomeni biti živ, zaželen in ljubljen, ter kako življenje vedno najde razpoke, skozi katere privre na plano.

V vlogah vzgojiteljev nastopata hrvaški igralec Goran Bogdan in in slovenska igralka Maruša Majer, ki je za časnik Delo povedala: "Snemanje Oaze je bila intenzivna filmska in človeška izkušnja. V Domu Sremčica, kjer smo snemali film, sem spoznala kopico neposrednih zelo odprtih in zanimivih ljudi, ki so mi, čeprav se nismo prej poznali, dojemanje medsebojnih odnosov predstavili na čisto drugačen način. In tako kot so nezlagani, nepreračunljivi in neposredni v osebnih odnosih, so neposredni tudi pred kamero. Od mladih soigralcev sem se veliko naučila in bila priča trenutkom strašne igralske intuicije, ki jo zelo redko srečaš."

V filmu igrajo še Marijana Novakov, Tijana Marković, Valentino Zenuni, Milica Đinđić in Saša Strugar. Direktor fotografije je Miloš Jačimović, asistenti režije Senka Domanović, Bogosav Apostolović ter Petar Pešut, zvok Aleksandar Perović, oblikovanje zvoka Ranko Pauković, direktorica filma Marija Stojanović, tajnica produkcije Katarina Popović, montažer Dragan Von Petrović, scenografinja Dragana Baćović, kostumografinja Milica Kolarić in slovenska oblikovalka maske Tina Šubic Dodočić.

Film je srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francoska koprodukcija, pri njegovem nastajanju pa je sodelovala slovenska produkcijska hiša Tramal Films ter producenta Miha Černec in Jožko Rutar. Glavni producent je srbska produkcijska hiša Sense, koproducenti so še nizozemski Kepler Film, francoski Les Films d’ Antoine in SCCA/Pro.ba iz Bosne in Hercegovine.