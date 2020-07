»SDS je alfa samica znotraj koalicije, Janša pa njen alfa samec«

IZJAVA DNEVA

"Pri Šarcu so bili standardi, kaj je narobe, zelo visoki. Zelo jasno se je vedelo, kaj pomenijo pravne in moralne norme. Pri tej vladi pa je vse dovoljeno, nihče za nič ne odgovarja. Cilj Janše je jasen: obdržati to vlado za vsako ceno. Minister Počivalšek je imel veliko afero z zaščitno opremo, Pivčeva ima afero SRIPT, ki se vleče že iz prejšnjega mandata, zdaj se je zgodil Vinakras. Minister Matej Tonin ima problem incidenta na italijanski meji, po poročanju medijev pa ga preiskuje NPU zaradi Knovsa. Vse tri predsednike koalicijskih strank je Janša podprl in zaščitil. Vsi so mu dolžni, vsi so stisnjeni v kot. SDS je alfa samica znotraj koalicije, Janša pa njen alfa samec."

(Brane Golubovič, vodja poslanske skupine LMŠ, v intervjuju za časnik Večer)