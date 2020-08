KPK: »Funkcionarji so dolžni prijaviti vsa prejeta darila in storitve«

IZJAVA PROTIKORUPCIJSKE KOMISIJE

"Funkcionarji so dolžni prijaviti in voditi seznam vseh prejetih daril v omenjenih denarnih vrednostih tako za materialna kot za nematerialna (storitvena) darila. O darilih (materialnih in nematerialnih) 5. točka 30. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pravi, da veljajo prepovedi in omejitve iz tega člena tudi za družinske člane funkcionarja."

"Če je strategija posameznega ministrstva ali vlade, da na nekem področju podpira določeno dejavnosti, in to na enak način pod enakimi kriteriji za vse, je potem to - seveda zgolj transparentno in objektivno – lahko dopustno. Če pa to velja zgolj za posamezno podjetje ali organizacijo, pa lahko zadevo že označimo za nesprejemljivo."

(Protikorupcijska komisija (KPK) je za nacionalkin spletni portal MMC pojasnila, ali morajo funkcionarji prijaviti in voditi tudi seznam prejetih storitev oz. ali mora ta biti javno objavljen. Opredelili so se tudi glede promocije posameznih podjetij, če jo izvajajo javni funkcionarji.)