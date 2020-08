Razbijte Amazon

Wikimedia Commons

Prejšnji teden so ameriški kongresniki zaslišali prve može Appla, Googla in Facebooka, med njimi pa je bil prvič tudi najbogatejši človek na svetu, ustanovitelj in direktor Amazona, Jeff Bezos.

Bezos, ki je v času pandemije še povečal svoje bajne zaslužke, se je moral zagovarjati predvsem pred očitki o Amazonovem izkrivljanju konkurence in ustvarjanju monopola. Med drugim naj bi tako v podjetju z izkoriščanjem podatkov nekaterih prodajalcev na svoji platformi odkrivali, kateri izdelki so najbolj uspešni in jih nato lansirali pod lastno blagovno znamko, z nizkimi cenami pa izrinjali in prevzemali konkurente.

Na podlagi odgovorov bi lahko sklepali, da se Bezos sploh ne zaveda, kaj se dogaja v njegovem podjetju. To je malo verjetno, saj ravno on preko Amazona zavestno izkorišča tako svojo tržno moč kot zaposlene, da bi si nagrabil nepredstavljivo bogastvo. Zato je skrajni čas, da politika poskrbi za ustrezno regulacijo Amazona, saj nobena korporacija ne bi smela imeti toliko moči!

