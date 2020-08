Disneyjev Mulan brez premiere na filmskih platnih neposredno na splet

"To vidimo kot priložnost, da ta izjemni film predstavimo širokemu občinstvu, ki trenutno ne more obiskati kinodvoran."

Mulan

© Disney

Disneyjev večkrat preloženi film Mulan bo preskočil velika platna in premiero doživel na Disneyjevi platformi pretočnih vsebin Disney Plus, saj je zaradi pandemije covida-19 še vedno zaprtih večina kinematografov po ZDA. Dostopen bo od 4. septembra, naročniki omenjene platforme pa bodo morali zanj odšteti dodatnih 29,99 dolarja (25,36 evrov).

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je odločitev brez primere, ki je po besedah generalnega direktorja družbe Walt Disney Boba Chapeka "edinstven pojav" za Disneyjevo filmsko uspešnico, najnovejši udarec za kinematografe, ki jih je močno prizadela pandemija oziroma vladni ukrepi za zajezitev virusa.

"To vidimo kot priložnost, da ta izjemni film predstavimo širokemu občinstvu, ki trenutno ne more obiskati kinodvoran. Obenem bomo tako še okrepili vrednost in privlačnost naročnine na Disney Plus," je še povedal Chapek.

Dodal je, da bo eksperiment prinesel podatke o pripravljenosti potrošnikov, da za predvajanje novega filma plačajo 30 dolarjev. Ob uspehu bi cena pomagala "povrniti nekaj sredstev, vloženih v precej drag" film. Produkcija filma Mulan naj bi sicer stala 200 milijonov dolarjev (169 milijonov evrov).

Igrano različico Mulan o legendarni kitajski bojevnici bodo sočasno začeli predvajati v kinematografih v nekaterih državah, denimo na Kitajskem, kjer trenutno nimajo načrtov za vzpostavitev platforme Disney Plus.

Pred pandemijo so produkcijske hiše po premieri na velikih platnih običajno počakale 90 dni, preden je bil film dostopen na spletu. Vendar je nekaj filmov, denimo Trolls World Tour, med pandemijo prineslo zaslužek več deset milijonov dolarjev, ko so jih brez predvajanja v kinih ponudili na platformah pretočnih vsebin, kjer so bili pogosto na ogled ob doplačilu.

Film Mulan bi po prvotnih načrtih premiero moral doživeti marca, a je bila nato večkrat prestavljena. Z omenjenim in s še nekaterimi filmi so sicer želeli v kinematografe ponovno privabiti številno občinstvo, še piše AFP.

KK8FHdFluOQ