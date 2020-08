V kino le z osebnimi podatki za epidemiologe

Obiskovalci bodo morali ob nakupu vstopnic pustiti svoje osebne podatke, vključno s telefonsko številko

Kinodvorana

© Wikipedia

Na Hrvaškem bodo 20. avgusta znova začeli odpirati kinodvorane, ki so bile zaradi epidemije zaprte skoraj pet mesecev. Glede na priporočila zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) bodo morali obiskovalci ob nakupu vstopnic pustiti svoje osebne podatke, vključno s telefonsko številko.

Poleg osnovnih epidemioloških ukrepov, kot so okrepljena osebna higiena rok, pogosta dezinfekcija prostorov ter najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje med obiskovalci, so epidemiologi v priporočili tudi evidenco vseh obiskovalcev ob nakupu vstopnic tako na spletu kot tudi na blagajnah. Priporočili so tudi nakup vstopnic prek spleta in brezstično plačevanje na blagajnah.

Pri vstopu v dvorano velja pravilo "eden za drugim" ob spoštovanju 1,5 metrov medsebojne razdalje. Pri izhodu iz dvorane so prvi na vrsti tisti, ki so najbližje izhodu.

"Za potrebe vodenja evidence je treba zbirati osnovne podatke. Pri nakupu na spletu ime in priimek ter elektronski naslov (glede na to, da je naslov treba pustiti tudi pri samem nakupu vstopnice na spletu), medtem ko je pri nakupu na blagajni treba pustiti telefonsko številko obiskovalca," piše v priporočilih na spletni strani Hzjz.

Pri vstopu v dvorano velja pravilo "eden za drugim" ob spoštovanju 1,5 metrov medsebojne razdalje. Pri izhodu iz dvorane so prvi na vrsti tisti, ki so najbližje izhodu. Med predstavo mora biti vsak drugi sedež prost, člani družin in istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, med njimi in naslednjim obiskovalcem pa je treba pustiti prost sedež, so priporočili.

Zaščitne maske za obiskovalce v dvorani niso obvezne, so jih pa tako kot tudi zaščitne rokavice priporočili zaposlenim. Organizatorjem multipleksov so prav tako priporočili, naj ne začenjajo več predstav ob istem času, da bi tako zmanjšali število ljudi, ki bi se lahko hkrati zadrževali v skupnih predprostorih. Za prodajo hrane in pijač pa veljajo že znani ukrepi, ki jih izvajajo gostinci.

Na spletni strani enega največjih kinematografov na Hrvaškem so prav tako objavili navodila za obiskovalce. Pravijo, da so uvedli vse potrebne ukrepe za nemoteno zabavo, obiskovalce pa pozivajo k odgovornemu obnašanju v skladu s priporočili epidemiologov. Za odprtje napovedujejo več filmskih premier, kot sta Unhinged z oskarjevcem Russelom Crowom in Tenet, ki ga je režiral Christopher Nolan.