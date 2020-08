Rasistična znanost

romana klee / flickr

J. Marion Sims velja za očeta moderne ginekologije, za njegov uspeh pa so zaslužne temnopolte sužnje, na katerih je v 19. stoletju v ZDA izvajal poskusne kirurške posege in operacije. Kljub dosegljivosti anestezije v času njegovega eksperimentiranja je na svojih temnopoltih pacientkah ni uporabljal.

Sims ni edini, ki je delal eksperimente na črnih telesih, njihovi izsledki pa so služili predvsem belim in bogatim. Še danes imajo črnske ženske v ZDA slabše ginekološko zdravje in so soočene z diskriminacijo pri zdravljenju. Živo ostaja tudi prepričanje o domnevnih bioloških razlikah med "rasami". Temnopolti naj bi zaradi ''debelejše kože'' imeli ''višji prag bolečine'' in pri zdravljenju manjkrat prejmejo anastezijo ali protibolečinsko terapijo kot belci.

Simsov spomenik, ki je bil postavljen v newyorškem Central parku, je bil aprila 2018 odstranjen. Kar nekateri užaljeno opisujejo kot brisanje zgodovine, je pravzaprav končno pošten pogled na rasistično in seksistično zgodovino znanosti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.