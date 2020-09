Trump nakazal možnost cepiva že prihodnji mesec

Demokratski predsedniški protikandidat pa bo raje počakal na mnenje znanstvenikov

Donald Trump

© Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na praznični novinarski konferenci med drugim nakazal možnost, da bi lahko imeli v ZDA cepivo proti novemu koronavirusu že oktobra. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden pa je odvrnil, da bo raje počakal na mnenje znanstvenikov. Podpredsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris je že v nedeljo zatrdila, da ne zaupa ničemur, kar pride od Trumpa, in tako tudi ne bo zaupala cepivu proti novemu koronavirusu, če ga bo prodajal Trump brez potrditve znanstvenikov.

"Jaz bi raje videl, kaj bodo rekli znanstveniki. Povedal je že toliko stvari, ki niso resnične, da me res skrbi, da se ljudje ne bodo cepili, četudi bomo imeli dobro cepivo. Vse, kar nam je doslej povedal, ni bilo res," je dejal Biden, obenem pa zagotovil, da bo z veseljem sprejel dobro cepivo, četudi bi zaradi tega izgubil volitve.

Z novim koronavirusom se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do ponedeljka zvečer okužilo 6,3 milijona Američanov, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 189.000. Trumpova vlada je že pred dvema tednoma obvestila zvezne države, naj se do konca oktobra pripravijo na distribucijo cepiva proti novemu koronavirusu. Nihče od vodilnih znanstvenikov v ZDA tega roka ni potrdil.

"Opravili smo neverjetno delo in s hitrostjo, ki je doslej ni videl nihče. To bi lahko trajalo dve do tri leta. Namesto tega bo opravljeno v zelo kratkem času. Morda celo oktobra. Cepivo bo zelo varno in zelo učinkovito in bo kmalu razdeljeno. Morda boste doživeli veliko presenečenje," je dejal Trump.

Ob tem je zahteval opravičilo od Bidna in Harrisove, ki naj bi z "lažno retoriko spodkopavala znanost in držala nazaj to neverjetno cepivo". Oba je označil za zelo liberalni osebi, ki bosta uničili državo in vlado.

Uničila naj bi gospodarstvo, ki bo po Trumpovih zagotovilih v tretjem četrtletju močno okrevala. Biden je o tem menil, da Trump živi po kodeksu laži, pohlepa in sebičnosti in nima pojma o življenju navadnih Američanov.

Trump je na novinarski konferenci presenetljivo napadel tudi vojaški vrh ZDA, ki vse bolj dvomi v svojega vrhovnega poveljnika, predvsem sedaj, ko želi na ameriške ulice proti protestnikom poslati vojsko.

Predsednik ZDA še vedno zavrača obtožbe v reviji Atlantic - ki so jih neodvisno na podlagi neimenovanih virov potrdili tudi drugi mediji, med njimi celo televizija Fox News - da je padle ameriške vojake med obiskom Francije leta 2018 označil za zgube in naivneže.

"Trump ne bo nikoli razumel, zakaj Američani služijo v vojski. Nikoli ne bo razumel vojakov, policistov in gasilcev, ker enostavno ni iz istega testa," meni Biden.