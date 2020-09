Od zdravnikov pričakujemo izogibanje politično motiviranemu demoniziranju drugače mislečih

Ministrstvo za zdravstvo in Zdravniška zbornica Slovenije naj vzpostavita potrebne profesionalne in moralne standarde, tudi s kaznovanjem in javno kritiko zdravnikov

Sporna izjava dr. Mrevljeta na Twitterju

© Twitter

Spoštovane, spoštovani, zaradi skrajno nedostojne izjave, ki si jo je o dr. Spomenki Hribar privoščil dr. Blaž Mrevlje, priznani specialist interne medicine, zahtevamo kot državljanke in državljani disciplinsko ukrepanje Ministrstva za zdravstvo RS in Zdravniške zbornice Slovenije.

Najmanj, kar lahko ljudje - še posebej pa potencialni pacienti - pričakujemo od zdravnikov, je spoštovanje Hipokratove prisege in izogibanje politično motiviranemu demoniziranju drugače mislečih, ki vsebuje celo gnusno privoščljivost klicanja smrti nad sočloveka.

Primerno bi bilo, da se dr. Mrevlje nemudoma javno in iskreno opraviči.

To ni prvi tovrstni primer. Naj spomnimo le na grožnjo dr. Janeza Lavreta, direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, novinarju Blažu Zgagi: »Ti ne boš šel na ventilator, boš kmalu pozitiven, pa da vidimo, 'kk' boš cvilil.«" Dr. Lavre se je sicer opravičil in odstopil kot direktor, vendar so se vladni krogi nato obnašali, kot da je bil dr. Lavre pravzaprav žrtev.

Skrajni čas je torej, da Ministrstvo za zdravstvo RS in Zdravniška zbornica Slovenije vzpostavita potrebne profesionalne in moralne standarde, tudi s kaznovanjem in javno kritiko zdravnikov, ki so pripravljeni političnim strastem žrtvovati celo temeljno človeško etiko in zdravniški kodeks.

Podpisane in podpisani:

dr. Boris A. Novak

dr. Boris Vezjak

dr. Božidar Flajšman

dr. Svetlana Slapšak

dr. Božidar Slapšak

dr. Vlado Miheljak

dr. Milena Mileva Blažić

dr. Dušan Keber

dr. Vito Turk

dr. Maca Jogan

dr. Vesna Leskošek

Vinko Möderndorfer

dr. Božo Repe

dr. Darko Štrajn

dr. Niko Toš

dr. Mitja Sardoč

dr. Rado Riha

dr. Rudi Rizman

dr. Rajko Muršič