Beović: »Obvezno bi lahko postalo tudi nošenje mask zunaj, ko je zbranih več ljudi«

Vodja strokovne vladne skupine za covid-19 dr. Bojana Beović meni, da je tudi v Sloveniji epidemija "v obširnem razmahu"

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je včeraj preseglo mejo 40 okužb na 100.000 prebivalcev. Po mnenju infektologinje in vodje strokovne vladne skupine za covid-19 dr. Bojane Beović število pomeni, da je "epidemija kar v obširnem razmahu". Kot še bolj zaskrbljujoče pa je ocenila naraščanje števila hospitaliziranih. Ponovno je pozvala k doslednemu upoštevanju ukrepov.

Kot je dejala, izkušnje iz tujine kažejo, da je pot po dvigu krivulje števila hospitaliziranih zelo težavna in izjemno boleča.

V prihodnjih dneh je mogoče pričakovati izrazito povečanje števila bolnikov, ki bodo potrebovali hospitalizacijo. Med številom okuženih in številom hospitaliziranih obstaja zamik, saj bolniki navadno bolnišnično zdravljenje rabijo po petih ali šestih dneh od začetka bolezni.

Okužbe so se ponovno pojavile tudi v domovih za starejše, nekaj prenosov je tudi iz mlajših na starše in stare starše, je dodala Beović. "Tako znova zbolevajo starejši, ki pa tudi bolj pogosto potrebujejo hospitalizacijo."

Od populacije, ki zboleva, in možnosti obravnave pa je močno odvisna tudi smrtnost, pravi: "Pri nas obstaja pomanjkanje kapacitet in kadra že brez epidemije. Če se bo število obolelih zelo povečalo, je resna grožnja, da vseh ljudi ne bomo mogli ustrezno obravnavati."

Ključno je predvsem takojšnje ukrepanje, meni infektologinja in poziva k doslednemu spoštovanju vseh sprejetih ukrepov.

Kot je pojasnila, zaostrovanja obstoječih ukrepov za zdaj še ni na mizi. "V prvi vrsti je pomembno dosledno izvajanje že uveljavljenih ukrepov," je dejala. Pri tem kot pomembno ocenjuje delo inšpekcije. Spomnila je, da so se številne države pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov poslužile pomoči policije in vojske.

Pri sprejemanju nadaljnjih ukrepov pa je bistveno predvsem, da ne bodo omejevali gospodarstva in življenja, je dodala in poudarila, da bi med drugim lahko obvezno postalo tudi nošenje mask zunaj, ko je zbranih več ljudi. Strokovna svetovalna skupina predvideva tudi možnost skrajšanja odpiralnih časov gostinskih lokalov. Dr. Beović je spomnila, da že obstajajo omejitve zbiranja na deset ljudi, ki pa se ne izvajajo. Pozvala je tudi k uporabi mobilne aplikacije.

Kot je še dodala, se zavzema za konsistentne ukrepe. "Zato, da jih ljudje lažje razumejo in upoštevajo," je poudarila. A kot dodaja, živimo v turbulentnem času, ko se vsak teden izve kaj novega. "Zato je zelo težko ohranjati neko kredibilnost," še pravi.

"Tudi o sami bolezni marsikaj še ostaja neznanka. Posamezne raziskave kažejo, da ima lahko novi koronavirus splošne hude posledice, kot so izguba mišične mase, otežena mobilnost ter tudi izguba voha in sluha. Med značilnimi hudimi posledicami pa so prizadetost organov, predvsem pljuč, prizadetost osrednjega živčevja in tromboze, tudi v srčnih žilah. Vse to vodi do zapletov, ki imajo lahko trajne posledice," je dodala. Dolgoročne posledice na zdravje bolnikov sicer sistematično spremljajo tudi pri nas.

Neznana pa ostaja tudi imunost pred ponovno okužbo. Večina koronavirusov ne pušča dolgotrajne imunosti, dodaja dr. Beović. Imunost pa pridobijo bolniki, ki so preboleli bližnjevzhodni respiratorni sindrom (MERS-CoV) in SARS. "Res pa je tudi, da ti, ki so ponovno zboleli, so zboleli za blažjo obliko," še pravi. Pri nas sicer, tako Bojana Beović, primera ponovne okužbe še nismo zabeležili.