Socialna pomoč glasbenikom do odprave ukrepov?

Koalicija glasbene industrije, ki je nastala po zaustavitvi prireditev zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa, je oblikovala predloge, s katerimi bi država priskočila na pomoč panogi. Za prehodno obdobje do odprave vseh omejevalnih ukrepov predlaga, da bi vlada potrdila socialno pomoč za zaposlene in jo vključila v peti protikoronski paket.

Glasbena panoga že od zaustavitve dejavnosti dalje opozarja, da je zaradi protivirusnih ukrepov prizadeta bolj kot katerakoli druga gospodarska dejavnost, da je ogrožena socialna varnost zaposlenih in njihovih družin ter da je bil pretežni del glasbene industrije izključen iz vladnih paketov pomoči.

V glasbeni industriji je v Sloveniji zaposlenih okoli 6000, v celotni industriji prireditev pa okoli 15.000 ljudi. Izpad prihodka v koncertni dejavnosti naj bi znašal med 150 in 180 milijoni evrov.

Z namenom, da bi na svoje težave opozorili pristojne, so se zaposleni v panogi sredi avgusta združili v koalicijo glasbene industrije, v kateri so neodvisni glasbeniki in njihov Sindikat glasbenikov Slovenije, Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije (GIZ KOS), Industrija srečanj, Slovenski glasbenoinformacijski center, Eventim in predstavniki podpornih skupin, od oblikovalcev luči, tehnikov do tonskih mojstrov in drugih.

S trenutnim stanjem so seznanili tako Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kot ministrstvi za kulturo in za gospodarstvo. Kot je za STA sporočil Mitja Prezelj iz GIZ KOS, je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prepoznalo težave glasbene industrije in bo vladi predlagalo, da v peti protikoronski paket vključi ukrepe, oblikovane na podlagi njihovih predlogov.

Anketa je pokazala, da ima več kot polovični izpad prihodka več kot 90 odstotkov vprašanih ter da je od 1. junija letos brez pomoči ostalo 57 odstotkov zaposlenih v panogi - 36 odstotkov s statusom samozaposlenih in 21 odstotkov s statusom samozaposlenih v kulturi.

Glasbena koalicija si namreč prizadeva, da bi vlada sprejela predlog socialne pomoči za vse zaposlene v glasbeni panogi do dokončne odprave vseh omejevalnih ukrepov in ga vključila v omenjeni paket. Poleg tega predlaga urnik postopnega opuščanja ukrepov na koncertih in prireditvah, da bi ti v drugi polovici prihodnjega leta lahko potekali brez vsakršnih omejitev.

Na NIJZ so medtem poslali tudi dopis, v katerem so glede na najnovejše raziskave in novico, ki jo je objavil BBC News, da petje ne razširja virusa sars-cov-2 bolj kot govorjenje, trenutno predpisano razdalja osmih metrov med odrom in publiko označili za "povsem nerazumljivo".

Za prehodno obdobje oziroma za ves čas trajanja prepovedi javnih prireditev in še tri mesece po sprostitvi vseh ukrepov prepovedi javnih zbiranj koalicija sicer predlaga oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene in mesečni temeljni dohodek 700 evrov. Predlaga pa tudi financiranje vseh prispevkov in davkov za plače redno zaposlenih, ki ostanejo v delovnem razmerju, ter kritje celotnega nadomestila plače, ki ga prejme delavec za čas čakanja na delo z namenom ohranitve delovnih mest.

Predloge so oblikovali tudi s pomočjo ankete, s katero so poskušali ugotoviti, v kolikšni meri so protikoronski ukrepi prizadeli glasbeni in prireditveni sektor oziroma koliko oseb v industriji živih dogodkov ima več kot polovični izpada dohodka glede na lansko leto.

Anketa je po Prezljevih besedah pokazala, da ima več kot polovični izpad prihodka več kot 90 odstotkov vprašanih ter da je od 1. junija letos brez pomoči ostalo 57 odstotkov zaposlenih v panogi - 36 odstotkov s statusom samozaposlenih in 21 odstotkov s statusom samozaposlenih v kulturi. Po anketi je največ samozaposlenih med glasbeniki.

V koaliciji so ocenili, da je v glasbeni industriji v Sloveniji zaposlenih okrog 6000, v celotni industriji prireditev pa okrog 15.000 ljudi. Na podlagi zbranih informacij organizatorjev in Eventima, ki ima približno 50-odstotni delež pri prodaji vstopnic v Sloveniji, pa so ocenili še, da izpad prihodka v koncertni dejavnosti znaša med 150 in 180 milijoni evrov.