»Tekme v dvoranah dodatno tveganje«

Kljub temu v krovni svetovni organizaciji za olimpijske športe ne razmišljajo, da bi vsa olimpijska tekmovanja izpeljali na prostem

© Wikimedia Commons

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach, ki se je v nedeljo udeležil sklepnega dela svetovnega prvenstva v kolesarstvu v Imoli, je ocenil dogajanje, povezano z izvedbo poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki so jih zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili za leto dni. Priznal je, da bodo dvoranski športi prinesli dodatno tveganje, kljub temu pa v krovni svetovni organizaciji za olimpijske športe ne razmišljajo, da bi vsa olimpijska tekmovanja izpeljali na prostem.

Predsednik Moka si trenutno ne more niti predstavljati selitve oziroma zamenjave prizorišč na olimpijskih igrah, ki bodo na Japonskem od 23. julija do 8. avgusta 2021, poroča nemška tiskovna agencija Dpa.

"Mislim, da bi bilo to preveč zapleteno. O tem še nisem razmišljal in ne vem, ali je to eden izmed scenarijev v delovnih skupinah. Če mene osebno vprašate, bi bilo prezapleteno zamenjati prizorišča," je dejal prvi mož Moka v nedeljo v Imoli, kjer si je ogledal tekmovanja na kolesarskem SP.

"Na olimpijskih igrah ni zgolj enega dogodka, hkrati poteka 33 svetovnih prvenstev," je dejal Bach. Igre v Tokiu so bile zaradi pandemije novega koronavirusa letos spomladi prestavljene na leto 2021.

Šestinšestdesetletni nekdanji sabljač je dodal, da bi bilo treba razlikovati med različnimi športi v zvezi z vprašanjem, koliko gledalcev si lahko ogleda tekmovanja, če so ta v zaprtih prostorih ali na prostem.