Trump in Biden danes na prvem TV soočenju

V Clevelandu se bosta spopadla na prvem od treh televizijskih soočenj pred volitvami

Donald Trump

© Flickr

Ameriška predsedniška kandidata Donald Trump in Joe Biden se bosta danes zvečer oziroma v sredo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času v Clevelandu spopadla na prvem od treh televizijskih soočenj pred volitvami, ki bodo 3. novembra. Soočenja bodo zadnja priložnost za republikanca Trumpa, da zmanjša zaostanek v anketah za demokratom Bidnom. Soočenje bo vodil Chris Wallace s televizije Fox News, ki je pripravil teme, kot so vrhovno sodišče, koronavirus, gospodarstvo, nasilje, integriteta volitev in dosežki obeh kandidatov.

Soočenju Trumpa in Bidna bo 7. oktobra sledilo prvo in edino soočenje podpredsedniških kandidatov, republikanca Mika Pencea in demokratke Kamale Harris, v Salt Lake Cityju, ki ga bo vodila Susan Page iz časopisa USA Today.

Drugo soočenje predsedniških kandidatov bo 15. oktobra v Miamiju, ki ga bo vodil Steve Scully s kongresne televizije C-SPAN. Na tem soočenju bodo lahko vprašanja zastavljali tudi redki doslej neopredeljeni volivci. Zadnje soočenje 22. oktobra v Nashvillu pa bo vodila Kristen Welker s televizije NBC.

Demokrati so pred soočenjem zaskrbljeni, ker bi lahko slab Bidnov nastop pripeljal do preobrata. Zaskrbljeni so tudi republikanci, ker se Trump na soočenja ne pripravlja.

Trump namerava med drugim Bidna napasti zaradi bogatenja sina Hunterja v Ukrajini. Demokrate skrbi, kako se bo njihov kandidat, ki je izgubil že dva otroka, odzval na to.

Prikazovanje Bidna javnosti kot ponorelega socialista in anarhista ni bilo prepričljivo, zato ga po novem prikazujejo kot lutko v rokah skrajne levice, medtem ko bo državo vodila Harrisova.

Prvič doslej v 250-letni zgodovini ameriške demokracije predsednik izjavlja, da morda ne bo sprejel izida volitev, in vnaprej trdi, da bo nasprotnik zmagal le s pomočjo prevare, kar naj bi bile volitve po pošti.

Biden namerava na soočenju opozoriti, da je pod Trumpovim vodstvom v ZDA zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 200.000 ljudi. "Povedal bom, da nas je pustil na cedilu, sam pa imam rešitve, kako pomagati Američanom, gospodarstvu in varnosti. Trumpa je zaradi laganja primerjal s propagandnim ministrom nacistične Nemčije Josephom Goebbelsom.

Že od novembra 2016 naprej je jasno, da bodo volitve referendum o Trumpu. Biden vodi v anketah, čeprav ni nikjer videti pretiranega navdušenja nad njim, Trumpa pa njegova baza še trdneje podpira kot pred štirimi leti.

Bidnova prednost v anketah je od maja dalje večja kot tista, ki jo je imela leta 2016 Clintonova. Po RealClear Politics Biden ohranja šest odstotkov prednosti, Clintonova pa je imela povprečje 3,5 odstotka. Leta 2016 so kandidati tretjih strank pobirali po deset odstotkov podpore, sedaj jih le okrog štiri odstotke.

Zaradi elektorskega sistema so pomembnejše ankete v ključnih državah. Povprečje anket v Pensilvaniji, Michiganu, Wisconsinu, Floridi, Severni Karolini in Arizoni je 3,6-odstotno v prid Bidna. Ob enakem času pred štirimi leti pa je bilo le 1,5-odstotno v prid Clintonove. Biden trenutno tesno vodi celo v Ohiu, brez katerega republikanci ne osvajajo Bele hiše.

Problem za Trumpa so tisti sredinski volivci, ki jih je do pojava novega koronavirusa imel na svoji strani zaradi nadaljevanja ekonomskega razcveta. Trump ima zanesljivo podporo med belimi moškimi brez formalne izobrazbe in je od zadnjih volitev malce povečal svojo podporo pri latinsko-ameriških volivcih. Biden jo je povečal med izobraženimi belci, predvsem pa med ženskami.

Prvič doslej v 250-letni zgodovini ameriške demokracije predsednik izjavlja, da morda ne bo sprejel izida volitev, in vnaprej trdi, da bo nasprotnik zmagal le s pomočjo prevare, kar naj bi bile volitve po pošti.

Zaradi Trumpovih izjav pa je vse več republikancev, ki napovedujejo, da bodo prvič v življenju glasovali za demokrata. Med njimi je nekdanji guverner Pensilvanije in prvi minister za domovinsko varnost ZDA Tom Ridge. Tako kot številni pravi, da leta 2016 ni volil Trumpa, ampak se prav tako ni mogel pripraviti do tega, da volil Clintonovo, zdaj pa bo volil Bidna.