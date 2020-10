Hrvaška policija na meji s kamerami velikega dosega

Nove kamere bodo povezane z lokalnimi policijskimi postajami obmejne policije, celoten sistem pa tudi z ministrstvom za notranje zadeve

Hrvaško notranje ministrstvo je sprožilo postopek za nakup devetih novih sistemov termovizijskih kamer velikega dosega za nadzor meje s Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Z novimi kamerami, namenjenimi predvsem preprečevanju nezakonitih migracij, bodo lahko zaznali vozila in osebe na razdalji do 20 kilometrov. Termovizijske kamere bodo postavili na osmih točkah, in sicer dve ob meji s Srbijo in šest ob meji z BiH, poroča Večernji list. Deveti sistem pa bodo imeli v pripravljenosti. Vrednost kamer je ocenjena na 45,6 milijona kun (šest milijonov evrov).

Časnik navaja tudi natančne lokacije novih kamer, ki jih bodo od meje s Srbijo v Baranji do meje z BiH pri Vrgorcu blizu Makarske postavili na vrhu posameznih hribov ali na telekokomunikacijskih stolpih in visokih poslopjih, kot so silosi.

Poudarja, da bodo obmejni policisti z novimi kamerami zaznali vozila na razdalji do 20 kilometrov, osebe pa na razdalji do 15 kilometrov. Za kakšno vozilo gre, bodo lahko ugotovili na razdalji 12 kilometrov, osebe pa bodo prepoznali na razdalji sedmih kilometrov.

Nove kamere bodo povezane z lokalnimi policijskimi postajami obmejne policije, ki bodo dogodke na terenu spremljale na LCD zaslonih. Celoten sistem bo povezan tudi z nacionalnim koordinacijskim centrom hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

Hrvaška načrtuje tudi nabavo osmih sistemov mobilnih termovizijskih kamer s terenskimi vozili, ki jih bodo postavili na območjih, ki jih ne krijejo stacionarni sistemi video nadzora. Mobilne kamere lahko zaznamujejo vozila na devet ali več kilometrov razdalje, za osebe do šest ali več kilometrov. Vrednost mobilnih sistemov je ocenjena na 19,6 milijona kun (2,6 milijona evrov).

Hrvaški obmejni policisti bodo uporabljali tudi 84 novih infrardečih naprav za nočno opazovanje meje, ki lahko identificirajo osebo na razdalji najmanj 200 metrov. Vrednost tega nakupa je 4,28 milijona kun (570.000 evrov), še piše časnik.