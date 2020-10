Ne dotikaj se mojih las!

Public domain / pxhere

Poleg strmenja in vprašanj tipa "Vau, a so to tvoji naravni lasje?", so temnopolti s skodranimi lasmi deležni še institucionalne diskriminacije. Povezovanje strukture las s profesionalnostjo, urejenostjo, lepoto ali sposobnostjo izhaja iz časa trgovanja s sužnji in kolonializma. Struktura las je bila zadnji faktor, ki je v času suženjstva določal vrednost posameznika: ali bo delal v hiši ali na polju. Lestvica las, ki jo je v začetku 20. stoletja razvil Eugen Fischer, oče evgenike, je za določanje "čistosti rase" uporabljala barvo in strukturo las.

Mnoge ženske svoje lase danes ravnanjo s kemikalijami, moški pa jih kratko pristrižejo. Podrejanje belskim standardom je za marsikoga travmatična izkušnja, povezana z zgodovinskim dojemanjem temnopoltih, ki še danes zanika njihovo človeškost. Še danes smo priča prepovedim določenih stilov ali celo izključitvam iz šole na podlagi diskriminatornega povezovanja pričesk s tolpami. Zato bi veljalo v akte o enakopravnosti vključiti tudi – lase!

