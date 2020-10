Film tedna: Festival Naj se rola

Od 13. do 17. oktobra v Slovenski kinoteki

Rolling Stones:Life and death of Brian Jones

V Slovenski kinoteki v Ljubljani bo od 13. do 17. oktobra potekal Festival glasbenega filma Naj se rola z zgodbami o glasbenikih, ki so se zapisali v zgodovino glasbe v mednarodnem in domačem okolju, ter pustili sled ne le v glasbenem, pač pa tudi v kulturnem, in družbenem okolju. Festival je razdeljen na tri programske sklope.

Sklop "Brez nadzora" prinaša filme španskega režiserja Dannyja Garcie o Brianu Jonesu, ustanovitelju The Rolling Stones, o razkroju skupine The Clash in newyorškem antijunaku Johnnyju Thundersu.

Sklop ‘De-digitaliziraj, Elektrificiraj me!’ sestavlja filma o razvoju thrash metala in začetkih Metallice - Umor v sprednji vrsti ter kratki film o Electric Lady – studiu Jimija Hendrixa.

Sklop "Feel LOVE, Spread LOVE" govori o Sloveniji in slovenski glasbi s filmi o prvencih skupin Laibach, Buldožer in Pankrti, o heavy metal glasbi (Železne stopinje) in rap sceni (V letu hip hopa). Projekcijam domačih filmov bodo sledili pogovori s filmskimi ekipami in nastopajočimi.

Festival bo 13. oktobra ob 20.00 odprl film Rolling Stone: Življenje in smrt Briana Jonesa, prvi dokumentarni film o ustanovitelju in prvotnem vodji The Rolling Stones, ki je javnost razburil s strastnim razmerjem z Anito Pallenberg, ki je veljala za "the it girl" v svetovnem merilu. Ko so se pojavila psihedelične droge, je Brian brez nadzora potonil v spiralo dogodkov, ki so se končali tako, da so ga našli mrtvega na dnu bazena. V zadnjih 50 letih se je pojavilo veliko teorij o tem, da je bil Brian umorjen in kot pokaže film, so dokazi za to prepričljivi. Predfilm: Srečno naključje: Genij za studiem Electric Lady (r. Alyssa DeRosa, Catherine Kaczor, Alec Cafaro, Meagan Sullivan). Leta 1968 sta Jimi Hendrix in njegov menedžer Michael Jeffery kupila nočni klub The Generation v newyorškem Greenwich Villageu. Film govori o tem, kako je namesto kluba nastal znameniti studio Electric Lady, pripoveduje skozi zgodbo arhitekta in akustika Johna Storyka. Hendrix je v svojem studiu preživel le nekaj deset tednov.

Festival bo 21. oktobra gostoval v Murski Soboti v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu – MIKK-u s projekcijami filmov Vzpon in padec The Clash in Srečno naključje: Genij za studiem Electric Lady.