V galeriji ustvaril stanovanje

Razstava izraelskega umetnika Omerja Fasta

V Pinakoteki moderne v Münchnu je na ogled razstava izraelskega video umetnika Omerja Fasta z naslovom Odhod, ki slavi slikarja Maxa Beckmanna. Izhodišče za razstavo je bil Beckmannov avtoportret iz leta 1917, ki ga je Bavarska državna slikarska zbirka pridobila pred kratkim, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Beckmann (1884-1950) je v avtoportretu neprizanesljivo prikazal svoj takratni psihični in fizični propad po drugi svetovni vojni. Razstava, ki so jo odprli v četrtek in bo na ogled do 10. januarja, zaradi nekaterih nazornih posnetkov ni primerna za mlajše od 16 let.

Fast razstavlja risbe, filme, skulpture in inštalacije, v okviru razstave pa je v prostorih državne slikarske zbirke opremil tudi stanovanje. Marsikaj daje vtis nedokončanosti, vendar je umetnik takšen vtis ustvaril namenoma. V obdobju, ko je avtoportret nastal, je bil namreč Beckmann na prelomnici in to vmesno stanje je Fast želel prikazati, je povedala predstavnica Pinakoteke.

Razstava obiskovalca popelje na pot, na kateri si lahko ta ogleda skulpture glav in vitrine, v katerih se med drugim nahajajo osirji in gnezda sršenov, ki jih je Fast v času omejitev zaradi koronavirusa sestavil iz češnjevih koščic. Nato se obiskovalec znajde v prostorih stanovanja, v katerem so še selitvene kartonske škatle in kovčki, ki jih ni še nihče razpakiral.

Fast je namestil tudi različne videe, na primer judovski pravljični film The Invisible Hand (Nevidna roka), intervjuje s policisti in holograme ljudi, ki nadzorujejo posnetke na spletu in povedo, na kaj vse so že naleteli med iskanjem nedovoljenih vsebin.