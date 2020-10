Slovenija v Frankfurtu prvič z virtualno stojnico

Frankfurtski knjižni sejem zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer odpovedal letošnjo fizično izvedbo sejma in se v celoti preselil na splet

V Frankfurtu se bo danes začel mednarodni knjižni sejem s Kanado kot častno gostjo. Zaradi epidemije novega koronavirusa bo tokrat pretežno digitalen, prek spleta pa bodo prenašali tudi otvoritveno slovesnost. Razmeram bo prilagojena tudi predstavitev Slovenije, ki bo na sejmu zastopana z virtualno stojnico.

Zdaj vsi skupaj - na spletu, v mestu, na sejmu organizatorji oglašujejo letošnji dogodek na uradni spletni strani, kjer so zapisali, da bo frankfurtski sejem kljub posebni izdaji še vedno najpomembnejše svetovno tržišče tiskanih in digitalnih vsebin ter festival literature in kulture brez primere.

Običajnih stojnic, na katerih razstavljajo založniki z vsega sveta, ne bo, so pa pripravili dogodke v novih oblikah tako v sejemski dvorani in na različnih lokacijah po mestu kot na spletu. Napovedali so obsežen digitalni program, na katerem bodo razstavljavcem ponudili možnost vzpostavljanja stikov, trgovanja z avtorskimi pravicami in udeležbo na digitalnih dogodkih.

Kot najpomembnejšo platformo so izpostavili Imenik razstavljavcev, ki bo trgovcem in zasebnim obiskovalcem olajšal iskanje razstavljavcev in ponudb, ki jih zanimajo. Iz programa pa so izpostavili celodnevni festival Bookfest, ki bo potekal v soboto po mestu in prvič v digitalni obliki s prenosom na uradni spletni strani, na YouTubu in deloma na Facebooku, obsežen konferenčni in strokovni program ter sejemski oder ARD z dogodki v živo.

Odpovedani fizični izvedbi sejma se je prilagodila tudi slovenska predstavitev. Kot so sporočili z Javne agencije za knjigo (Jak), bo Slovenija prva država, ki bo na sejmu zastopana z virtualno stojnico, v kateri bo mogoče obiskati razstavni prostor po vzoru fizične stojnice, ki jo je za Jak leta 2017 zasnovala arhitektka in pesnica Lucija Stupica.

Za festival Bookfest so napovedali imena, kot so Elizabeth Gilbert, Margaret Atwood, Ayad Akhtar, Eliot Weinberger, Don Winslow, Slavoj Žižek, Edward Snowden in Jamie Oliver. Kanada kot letošnja častna gostja pa pripravlja virtualni niz, s katerim bo prikazala raznolikost, ustvarjalnost in edinstvenost kanadske literarne in kulturne scene.

V razstavnem prostoru si bodo obiskovalci lahko ogledali najnovejšo knjižno produkcijo z informacijami v angleškem jeziku, videa Umetnost v času krize in Pet slovenskih avtoric ter pobrskali po katalogih slovenskih založb.

"V virtualnih prostorih za sestanke bodo svoje poslovne partnerje srečevale založbe Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Založba Pivec, Sodobnost International, Goga, Miš in Založništvo tržaškega tiska, prostor pa bomo namenili tudi mreži Traduki, ki podpira prevajanje med jeziki Jugovzhodne Evrope in nemščino, s katero se bomo prihodnje leto skupaj predstavili na Leipziškem knjižnem sejmu pod sloganom Common Ground," so zapisali na Jaku.

V živo bo v Frankfurtu Jak v četrtek predstavila novo izdajo romana Urok južnega morja Alme M. Karlin pri založbi AvivA. Za sobotni spletni festival Bookfest pa so pripravili kratki film Umetnost v krizi z avtorji Alenko Zupančič, Alojzom Ihanom, Mojco Kumerdej, Jasminom B. Frelihom in Mojco Širok ter kratki video o kulinarični zvezdi Ani Roš ob izidu njene monografije Sun and Rain pri založbi Phaidon.